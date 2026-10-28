El avión privado Gulfstream G400 con el senador brasileño y excandidato a presidente Flávio Bolsonaro y su familia despegó este miércoles a las 00:22 del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Una hora y media más tarde, Migraciones confirmó que el hijo de Jair Bolsonaro ingresó a Argentina por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país.

En medio de la polémica por la fuga de Bolsonaro, una combi gris con patente brasileña ingresó este martes por la noche al aeropuerto de Puerto Iguazú y trasladó a un grupo de personas hasta la pista del centro del aeropuerto. El vehículo fue escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en medio de un fuerte operativo de seguridad, según se pudo observar en las transmisiones de C5N y TN desde el lugar.

El destino del vuelo LV-JQW no figura en las diferentes plataformas, como Flight Radar, que permiten monitorear su trayecto en tiempo real. Pero sí se pudo observar que evitó ingresar al territorio brasileño y se dirigió hacia el norte a través de Paraguay.

La combi que fue registrada en la zona llevaba una etiqueta que decía “Iguaçu Dallas Travel LTDA.” y tenía vidrios polarizados. El chofer, al ser abordado por los periodistas, se negó a dar declaraciones.

La Policía Federal de Brasil canceló al mediodía los pasaportes comunes y diplomáticos del senador Bolsonaro en el sistema de la corporación luego de una decisión del ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal). La cancelación se produjo después de que el excandidato presidencial no presentara la documentación requerida por el Tribunal Supremo Federal en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

El avión Gulfstream G400 había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, pero su partida hacia Estados Unidos prevista para el martes se había cancelado.

A lo largo del martes, desde el Gobierno afirmaron que el hijo de Jair Bolsonaro, que perdió el último domingo en el balotaje con Lula, no había pisado el suelo argentino. "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina. A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", escribieron en Presidencia.

¿Su destino es Estados Unidos?

Durante toda la jornada, diferentes medios brasileños confirmaron que tanto Flávio como su esposa e hijas viajaron a Estados Unidos e incluso por la tarde-noche daban por hecho que se encontraban en suelo norteamericano.

Según la agencia Reuters, tres fuentes indicaron que el Departamento de Estado tenía previsto concederles a él y a su familia los visados ​​de entrada.

Trump no mencionó la huida de Bolsonaro durante el acto de campaña que realizó por la tarde en Texas, pero repitió que la votación brasileña "parecía otra elección amañada". Ya por la madrugada (casi medianoche en Estados Unidos), antes de abordar el avión presidencial, periodistas le preguntaron: "¿Aprobaría que Flávio Bolsonaro viniera a Estados Unidos?". A lo que Trump respondió: "Lo aprobaría. Creo que son personas decentes. La elección fue realmente extraña y pensé que fue terrible... Estaría bien para mí."

Por su parte, Lula, desde Brasilia, dijo que acababa de enterarse de que Flavio había abandonado el país y aseguró que su excontrincante debía quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas". "Que se haya ido es una vergüenza", remarcó.

"Yo intenté que él demostrara, probar que es honesto, entregando la apertura de cuentas a la justicia electoral y él no lo entregó", arremetió el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Un diputado bolsonarista confirmó la huida a Estados Unidos

El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon subió un video a sus redes sociales en el que afirmó que Flávio Bolsonaro iba a exiliarse en Estados Unidos y comparó su situación con la de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien "huyó de la dictadura de Nicolás Maduro".

"Flávio logró exiliarse y nos representará en un país libre, Estados Unidos, y seguirá siendo nuestro líder, al igual que Jair Bolsonaro", añadió.