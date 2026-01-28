A horas del partido ante Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura, River metió un bombazo en el mercado de pases con la contratación de Kendry Páez.

Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias, anunció que River llegó a un acuerdo con Chelsea para que el ecuatoriano de 18 años llegue a préstamo.

El extremo venía jugando en el Racing de Estrasburgo desde agosto de 2025, pero los ingleses, dueños del club francés, decidieron interrumpir la cesión para que Páez continúe su carrera en el Millonario.

El conjunto de Núñez logró liberar un cupo para incorporarlo por el préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers.

Quién es Kendry Páez, la joya de Ecuador que llega a River

En 2023, Chelsea desembolsó 20 millones de dólares para comprar el pase de Kendry Páez, quien con solo 15 años ya era titular en Independiente del Valle y había sido una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub 17.

Al ser menor de edad, llegó a Inglaterra dos años después, donde todavía no debutó oficialmente, aunque sí formó parte de varios entrenamientos. Durante la última temporada, Páez jugó 21 partidos y convirtió un gol en el club francés.

De a poco, el zurdo comenzó a ganar protagonismo en la Tri: debutó en la Selección mayor en 2023 y acumula 23 partidos disputados, con dos goles anotados. Sin embargo, también protagonizó algunos escándalos. Uno de los más resonantes ocurrió cuando tenía 16 años, tras ser filmado en un club nocturno de Nueva York luego de una gira que Ecuador realizó por Estados Unidos junto a otros compañeros.

Además, ya se enfrentó a la Selección argentina: intercambió camiseta con Lionel Messi en un amistoso previo a la Copa América 2024 y, en la derrota de la Albiceleste en la última fecha de las Eliminatorias, tuvo un encontronazo con Nicolás González.

Los refuerzos de River en este mercado de pases

Fausto Vera

Aníbal Moreno

Matías Viña

Kendry Páez

Fuente: TN