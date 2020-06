Bombero encontró 80.000 pesos, los devolvió y rechazó la recompensa

Al cabo de media hora, aparecieron un hombre y una mujer que buscaban algo en ese sector del estacionamiento. "Ahí decidí bajarme de mi auto y preguntarles si habían perdido algo. Ellos me dijeron que habían extraviado unos papeles. Fue en ese momento cuando les pregunté si no se les había caído un sobre marrón y de inmediato me dijeron que sí", rememoró el protagonista de este gesto solidario, Ariel Héctor Sacca.

Y continuó: "Les entregué el sobre de inmediato. El hombre me agradeció un montón y me ofreció dinero. Pero yo no acepté la plata y como me ofreció nuevamente, recordé que en el cuartel, algunos chicos podrían llegar a necesitar algo. Le dije que si quería, podría pasar por allí y donar mercadería o lo que le pareciera".

Ariel Héctor Sacca, es bombero voluntario y vive de changas. Actualmente junta leña y la vende para sobrevivir, y tuvo un gesto digno de reconocimiento. (Nueva Zona)