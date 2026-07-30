La provincia de San Juan atraviesa la mayor tragedia aérea de su historia luego de la caída de un helicóptero Bell 412EP que trasladaba a siete integrantes del operativo nacional de combate de incendios forestales hacia La Rioja.

Desde el Cuartel de Bomberos de Gualeguaychú emitieron un comunicado institucional en homenaje a los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal, quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber durante una misión .

“Acompañamos a sus familias, compañeros y a toda la comunidad bomberil en este doloroso momento, honrando su vocación de servicio y entrega”, resaltaron.

La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se precipitó este miércoles en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto y no hubo sobrevivientes.

El vuelo había comenzado como parte de una misión de apoyo para reforzar el combate de los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, en La Rioja. Horas antes, los ocupantes habían participado en una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego desarrollada en San Juan.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por Diario de Cuyo, el helicóptero despegó durante la mañana de este miércoles desde el Aeroclub San Juan, ubicado en el departamento Pocito, con destino final a la provincia de La Rioja.

La aeronave era un Bell 412EP biturbina, un modelo ampliamente utilizado para transporte de personal, rescates, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. Había realizado su primer vuelo en 2010, fue matriculada en la Argentina en 2022 y estaba registrada a nombre de la empresa Jasfly, que prestaba servicios para la Agencia Federal de Emergencias.

La última comunicación del helicóptero de la tragedia



El vuelo se desarrollaba con normalidad hasta que el helicóptero sobrevoló la zona de Campo Caballo Anca, en el departamento Valle Fértil.

Fue allí donde se registró la última comunicación con la aeronave. Al perderse el contacto, se activó de inmediato un operativo de búsqueda con participación de fuerzas provinciales y nacionales.

Las tareas se concentraron en un amplio sector del este sanjuanino hasta que, horas después, los equipos localizaron los restos del helicóptero en un sector de muy difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto.

De acuerdo con conocedores del lugar, el impacto ocurrió en las inmediaciones de la Ollada de Ischigualasto, al norte del circuito turístico del parque y cerca del Mogote del Toro.

"Toda esa zona está formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas generadas por la erosión. No hay caminos marcados ni circuitos turísticos, solamente una vieja huella que quedó de un estudio vial realizado en la década del 70 y un trazado alternativo más reciente", explicó Edgardo Herrera, guardaparque de Ischigualasto entre 1994 y 2011 y actual trabajador de la Secretaría de Ambiente de San Juan.

Al llegar al lugar del accidente, los rescatistas confirmaron el peor escenario: las siete personas que viajaban a bordo habían fallecido.

Las víctimas fueron identificadas como:

Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía.

Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

Matías Valenzuela, piloto del helicóptero.

Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.



Gendarmería Nacional cerró por completo el perímetro del accidente. Ningún vehículo particular ni periodistas pudieron avanzar hacia el sitio donde se precipitó la aeronave, en una zona de muy difícil acceso dentro del departamento Valle Fértil.

Alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves se activó el regreso de los equipos al lugar del accidente para iniciar el operativo de recuperación de las víctimas apenas amaneciera.

La peor tragedia aérea de San Juan: las causas



Aunque San Juan registra antecedentes de graves accidentes aéreos que dejaron una profunda huella en la provincia —como el siniestro de El Tontal o el ocurrido en Valle Fértil en 2013—, ninguno había provocado una pérdida humana de semejante magnitud en un solo episodio.

La caída del Bell 412EP se convirtió así en el accidente aéreo con mayor cantidad de víctimas fatales de la historia sanjuanina, golpeando de lleno a organismos clave del sistema de emergencias provincial, ya que entre los fallecidos se encontraban las máximas autoridades de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de la Policía, además de dos brigadistas especializados y el piloto de la aeronave.

Una de las hipótesis con mayor relevancia desde las primeras horas posteriores al accidente en Ischigualasto es la escasa visibilidad provocada por una densa neblina. El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, confirmó que las condiciones meteorológicas al momento del siniestro eran adversas.

Según informes preliminares de Defensa Civil, el fenómeno climático reducía considerablemente la visibilidad en un sector caracterizado por su relieve serrano y árido.

Bajo esta línea de investigación, se sospecha que la aeronave pudo haber impactado contra un cordón montañoso al no poder visualizar correctamente el terreno para realizar las maniobras de vuelo necesarias.

A pesar del peso de la hipótesis meteorológica, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) no descarta otras variables. Los especialistas, que arribaron desde las sedes de Córdoba y Buenos Aires, evalúan la posibilidad de una falla mecánica en la aeronave antes del impacto.