Integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú participarán de la tercera edición del Encuentro Nacional de Brigadas Forestales, que se desarrollará desde este viernes y hasta el lunes en el Centro de Entrenamiento de Incendios Forestales, en la localidad tucumana de Soldado Maldonado. El encuentro tendrá una modalidad práctica, con ejercicios de campo y acampe.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú estará representada por la suboficial Johana Cedres y la bombera Daniela Barrios, ambas brigadistas certificadas.

“Este tipo de capacitación resulta especialmente importante para nuestra institución, teniendo en cuenta la cantidad de servicios de carácter forestal que se atienden durante el año, representando un porcentaje significativo del total de salidas, y la necesidad de mantener una formación permanente y especializada para este tipo de intervenciones”, expresaron desde el cuartel local.