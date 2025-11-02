Bomberos voluntarios del Cuartel de Gualeguaychú participan durante este fin de semana de un curso especializado en incendios forestales que se lleva a cabo en la localidad de Ibicuy. La instancia de formación, de carácter teórico y práctico presencial, es organizada por la Academia Provincial de Capacitación de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y operativos del personal frente a emergencias en entornos rurales y de monte.

Desde el cuartel local partieron a las 5 de la mañana los bomberos Sargento 1° Ingrid Alurralde, Cabo Johana Cedrés, Macarena Paiz y Margarita Bulacio, quienes representarán a la institución en esta capacitación. También participa el Cabo Oscar Saavedra, perteneciente al cuartel de Pueblo General Belgrano, integrando así el equipo entrerriano que se instruye en nuevas estrategias de combate y control del fuego.

Estas jornadas formativas permiten actualizar procedimientos, incorporar herramientas de trabajo seguras y reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos de la provincia. La participación de los bomberos locales refleja el compromiso constante del personal con la preparación profesional y la protección de la comunidad ante los crecientes desafíos que imponen los incendios forestales en la región.