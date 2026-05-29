En vísperas del Día Nacional del Bombero, el próximo 2 de junio, representantes de federaciones de todo el país se presentaron este jueves en la Cámara de Diputados para advertir la “preocupación” que poseen por fondos millonarios que les corresponden por ley y el Gobierno todavía no les transfirió.

Asimismo, relataron ciertas trabas que tienen en materia impositiva para el desarrollo de su actividad, como es la compra de equipamiento en el exterior; y cuestiones relacionadas al reintegro del IVA y el accionar de ARCA, en relación a una ley votada hace pocos años en el Congreso.

La reunión informativa tuvo lugar en el marco de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que preside el diputado de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger.

En primer lugar, Carlos Milanesi, de la Federación Representativa de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que “el cambio tecnológico nos está avasallando a todos, por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para eso” y reveló que están “cerca de tener un parque automotor de carácter eléctrico”.

En su alocución, destacó la centralidad de los bomberos ante “un cambio climático que está instalado”, lo que puede verse con los incendios en la Patagonia; y también que “permanentemente estamos ante catástrofes y siniestros” como lo sucedido con la inundación de Bahía Blanca.

Yendo a la demanda presupuestaria, Ariel Vicario, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, apuntó que el financiamiento previsto en la Ley 25.054 “es altamente significativo, pero de todas maneras no constituye el total o el 100% que demanda el funcionamiento de las entidades de bomberos voluntarios en todo el país”.

Al recordar que el fondo creado a través de esa norma “ya va para el cuarto de siglo”, destacó que “ha permitido el desarrollo constante del sistema de bomberos”.

Sobre los recursos destinados por ley, Vicario explicó que recibieron a través de “la resolución 272/2025 una estimación presupuestaria de alrededor de los 42, 43 mil millones de pesos”, sin embargo “no dio luz la segunda resolución que se esperaba”. “Pasó el 2025, se dictó la resolución 91/2026, en la que establece un presupuesto de 129 mil millones de pesos para el año en curso”, continuó, pero resaltó que hubo un remanente del año pasado, “fondos no distribuidos pero percibidos por el Estado nacional” que todavía “deben ser distribuidos conforme a la ley”.

En ese sentido, explicó que “en el Estado nacional han ingresado 43 mil millones de pesos, que se suman a 25.800 millones del cuarto trimestre de 2025 y tendría que haber ingresado ya el trimestre compuesto por enero, febrero y marzo, que se estima en alrededor de 28 mil millones de pesos. Lo que nos preocupa es que existen recaudados 97 mil millones de pesos, de los cuales se han distribuido 43, 44 mil millones y existen 53 o 54 mil millones a distribuir”.

Al subrayar que se trata de recursos de asignación específica, reclamó que deben ser transferidos en su totalidad y no en cuotas.

A su turno, Osvaldo Lori, de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, expresó que “las asociaciones necesitan de los fondos para el sostenimiento a lo largo y ancho del país” y “existe muchísima preocupación respecto al tema del subsidio”. “Año tras año siempre el sistema nacional tiene que estar preocupado ante algo que debería ser más ágil”, consideró.

Y ponderó que “la función que cumplen las asociaciones de bomberos es central en lo que es la vida y los bienes de las personas. Durante la pandemia pasamos de esenciales a ser estratégicos, porque también somos auxiliares de la salud”. “En el avance tecnológico nosotros necesitamos tener equipamiento”, agregó.

Daniel Joaquín Vicente, secretario General del Consejo Nacional de Bomberos, reveló que “en el país todavía no hemos logrado tener equipamiento certificado de última generación, tenemos que ir a tocar timbre en el exterior” y se refirió a los inconvenientes en poder hacer esas compras, las cuales la ley les permite.

“Un vehículo fabricado en el país hoy tiene un costo de aproximadamente 500 millones de pesos”, precisó, mientras que vehículos usados traídos del exterior valen la tercera parte. Sin embargo, “estamos dejando de reequiparnos”, advirtió y manifestó: “Estamos entrando por caminos que a nosotros no nos gusta”, en alusión a intermediarios, por las trabas que tienen desde diciembre de 2023. Por eso, pidió: “Necesitamos el acompañamiento para que ARCA nos permita pagar las unidades que compramos con factura proforma”.

Más adelante, Ariel Alejo, presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, hizo alusión a una eventual modificación de la Ley 25.054 y dijo que están “dispuestos a trabajar con cada uno que lo quiera hacer, pero necesitamos que eso lo hagamos en conjunto”. Asimismo, alertó por falta de fondos para la capacitación de los bomberos.

Gustavo Zandona, titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Corrientes, resaltó que “los bomberos hemos nacido para los incendios y hoy día estamos atendiendo servicios que nunca hemos pensado, pero nos tenemos que ocupar”, al mencionar los corredores viales en su provincia. “El bombero voluntario va a seguir siendo voluntario, lo que no es voluntario es el combustible, el desgaste, el equipamiento”, señaló.

Avanzada la reunión, Ariel Vicario se refirió al sistema de reintegro del IVA establecido por la Ley 27.629, sancionada en 2021 por el Congreso, y explicó que “ARCA ha dictado las correspondientes resoluciones estableciendo los requisitos para poder acceder, pero también solicitó que existiera un organismo que determinara la incumbencia del concepto reflejado en cada factura” para corroborar que se trate de “un gasto de equipamiento y elementos propios para la actividad”. Sin embargo, remarcó las dilaciones que eso produce y pidió una forma para que “la carga se pueda hacer directamente en la plataforma del ARCA, con una declaración jurada”.

Durante la intervención de los diputados, Carlos Castagneto se refirió a los fondos que se le deben transferir al Sistema Nacional de Bomberos por la Ley 25.054 y opinó que lo que se debería hacer es que “en el Presupuesto para el año que viene tengan la afectación específica puesta en forma separada a cualquier organismo”.

En cuanto a la cuestión del IVA, el legislador de UP recordó que la ley prevé la supervisión de la Auditoría General de la Nación, con lo cual dijo que podría establecerse “un acuerdo entre la AGN y ARCA para suplir el tiempo que tarda ARCA en devolver el IVA, porque más allá de que es autárquico, si no hay una decisión política pueden llevar uno o dos años de atraso de la devolución”.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Adrián Brizuela expresó: “Compartimos todos que bomberos es un tema transversal y somos conscientes de la importantísima labor que hacen, que va muchas veces más allá de apagar incendios”. “Hemos tomado nota del tema del financiamiento, los problemas que están teniendo para incorporar equipamiento básico y obviamente el tema del reintegro del IVA, con algunas sugerencias que hicieron que las vamos a estudiar”, resumió y se manifestó a favor de realizar “una nueva reunión para avanzar en posibles soluciones”.

Finalmente, Rauschenberger coincidió que “los bomberos son un tema transversal, que no hace a un partido político”. “Nos están dejando cuatro tareas para la comisión: la devolución del IVA, para que sea más directo; el tema de los corredores viales, que si bien no es tributario, seguramente podemos trabajar; el tema de las compras al exterior, que están encareciendo el producto; y el tema del remanente de fondos, que nosotros hicimos pedidos de informes e incluso le hicimos preguntas por escrito al jefe de Gabinete. Los fondos ya están recaudados y son recursos que ya deberían estar ingresados”.

Fuente: Parlamentario