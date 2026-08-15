Integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron una práctica destinada a fortalecer la respuesta ante emergencias que requieren un importante abastecimiento de agua, con la participación de los móviles 26, 33, 35 y 36.

Durante el ejercicio se trabajó en el montaje de sistemas para la extracción y el abastecimiento de agua, la operación de bombas y el uso de monitores de alta capacidad, con el objetivo de evaluar la coordinación y capacidad de respuesta de los equipos.

El móvil 33 cuenta con una motobomba de 1.600 litros p or minuto, con capacidad de impulsión de hasta 80 metros de altura y un régimen de 3.400 revoluciones por minuto. Además, dispone de un tanque de espuma tipo ARF para el combate de incendios de combustibles líquidos y alcoholes.

Por su parte, el móvil 35 está equipado con una bomba de succión, un tanque de 1.500 litros y sistemas de alta y baja presión. El sistema de alta presión permite pulverizar el agua.

Durante la práctica también se utilizaron dos monitores de alta capacidad. La operación conjunta de los sistemas de succión de los móviles 33 y 35 permite conformar una línea de ataque de aproximadamente 3.800 litros por minuto, destinada a intervenciones en incendios de características industriales.