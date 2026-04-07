Un niño de 5 años fue rescatado este lunes tras quedar atrapado por el barro en una zona rural del departamento Gualeguay. El operativo de emergencia se activó durante la mañana, en medio de un fuerte temporal, debido a que el menor presentaba un cuadro de fiebre alta y necesitaba atención médica urgente, pero el estado de los caminos impedía la salida de su familia.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió en el Séptimo Distrito, una zona que cuenta con un trayecto de entre 20 y 25 kilómetros de tierra hasta llegar a la Ruta 11. Las intensas precipitaciones registradas desde las 7:00 convirtieron el camino en un sector intransitable, lo que motivó el pedido de auxilio a la Policía y a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay para poder concretar el traslado.

Operativo de rescate

Alrededor del mediodía, una dotación de bomberos se constituyó en el lugar para colaborar con el personal policial del Séptimo Distrito. Ante la complejidad del terreno, los efectivos debieron utilizar vehículos especiales para sortear el lodo y llegar hasta donde se encontraba el niño. En simultáneo, se comisionó una ambulancia que aguardó en el ingreso a la zona rural, sobre la cinta asfáltica.

Una vez que lograron retirar al menor del campo, fue transbordado a la unidad sanitaria para su traslado final. El niño fue ingresado al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde recibió la atención médica correspondiente y permanece bajo observación debido a su estado febril.