SIGUEN NECESITANDO LA AYUDA DE LA COMUNIDAD
Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron una donación para equipar la brigada de buzos
La situación económica que atraviesa el cuartel de Bomberos de Ceibas es muy compleja, su sustento económico depende de donaciones, rifas y loterias familiares que organizan los voluntarios.
Sin embargo, en medio de este contextos recibieron una donación de $8.046.000.(ocho millones con cuarenta y seis mil pesos ) exclusivamente para la compra de equipamiento para la brigada de buzos.
"De a poco nos vamos a ir equipando al total de los 6 buzos son 3 bomberas y 3 bomberos .
Dicho equipamiento fue donado por la Fundación Salentein. Tanto el Cuerpo Activo como la Comisión Directiva agradecen profundamente esta importante colaboración, de gran necesidad para toda nuestra zona", manifestaron desde el cuartel.
