La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios expresó su preocupación por la falta de transferencia, en tiempo y forma, de fondos nacionales que considera esenciales para el funcionamiento del sistema en todo el país.

A través de un comunicado oficial dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la entidad advirtió que el esquema de sostenimiento económico de los bomberos voluntarios está establecido por la Ley 25.054, que prevé recursos provenientes de aportes específicos vinculados a la actividad aseguradora.

Según señalaron, esos fondos tienen un destino definido y existen para garantizar la operatividad, el equipamiento y la capacitación de los cuerpos de bomberos voluntarios. Sin embargo, remarcaron que actualmente no están siendo transferidos en tiempo y forma ni en su totalidad, lo que genera un desfinanciamiento progresivo.

Desde la federación sostuvieron que esta situación impacta de manera directa en la capacidad de respuesta ante emergencias. En ese sentido, advirtieron que hay cuarteles con dificultades para sostener su funcionamiento, problemas para renovar equipos esenciales y una merma en las instancias de formación permanente del personal.

“Cada intervención, cada salida ante un incendio, un accidente o una emergencia, depende de un sistema que debe estar preparado y respaldado”, señalaron en el texto. Y agregaron que, cuando ese respaldo falla, no solo se resiente la institución, sino también la seguridad de la comunidad.

La entidad subrayó además que quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios trabajan desde el compromiso, la vocación y el servicio desinteresado, pero remarcaron que ese esfuerzo no puede reemplazar las obligaciones que establece la normativa vigente.

Por ese motivo, solicitaron que se adopten de manera urgente las medidas necesarias para regularizar la transferencia de los fondos correspondientes y asegurar así el funcionamiento normal del sistema en todo el país.

Comunicado oficial de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos

COMUNICADO OFICIAL

Gualeguaychú, 15 de abril del 2026

A la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación

Alejandra Monteoliva

De nuestra mayor consideración:

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios se dirige a usted con el propósito de poner en su conocimiento una situación que consideramos crítica para el funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios en todo el territorio nacional.

El esquema de sostenimiento económico del sistema está claramente definido por la legislación vigente, en la Ley 25.054, que prevé la asignación de recursos provenientes de aportes específicos vinculados a la actividad aseguradora. Se trata de fondos que tienen un destino determinado y que existen precisamente para garantizar la operatividad, el equipamiento y la capacitación de los cuerpos de bomberos voluntarios.

En este marco, observamos con preocupación que dichos recursos no están siendo transferidos en tiempo y forma, ni en su totalidad, generando un desfinanciamiento progresivo que impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias.

Esta situación no puede interpretarse como un retraso administrativo menor. Las consecuencias son concretas: cuarteles con dificultades para sostener su funcionamiento, limitaciones en la renovación de equipos esenciales y una merma en las instancias de formación permanente del personal.

Cada intervención, cada salida ante un incendio, un accidente o una emergencia, depende de un sistema que debe estar preparado y respaldado. Cuando ese respaldo falla, no solo se ve afectada la institución, sino también la seguridad de la comunidad a la que servimos.

Es importante recordar que quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios lo hacen desde el compromiso, la vocación y el servicio desinteresado. Sin embargo, ese esfuerzo no puede ni debe suplir las obligaciones que establece la normativa vigente.

Por todo lo expuesto, solicitamos se adopten las medidas necesarias para regularizar de manera urgente la transferencia de los fondos correspondientes, asegurando así el normal funcionamiento del sistema en todo el país.

No se trata de un reclamo sectorial, sino de una demanda vinculada a la seguridad pública y al bienestar de cada ciudadano.

Quedamos a disposición para el diálogo y el trabajo conjunto, con la convicción de que fortalecer el sistema de bomberos voluntarios es una inversión directa en la protección de nuestra sociedad.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

Ariel Molina – Pte. FEABV

María Obholz – Secretaria FEABV