La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú difundió el informe del primer semestre del año, en el que detallaron la cantidad de actuaciones realizadas hasta el momento.

En total, llevaron a cabo 419 servicios durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la intensa actividad desplegada por el cuerpo para responder a distintas emergencias en la ciudad y la región: 202 correspondieron a incendios forestales, mientras que se registraron 37 incendios de viviendas, 35 incendios vehiculares y 13 accidentes de tránsito. Además, los bomberos participaron en rescates, incidentes con materiales peligrosos y otros servicios especiales.

Desde la institución destacaron que “cada una de estas actuaciones implicó una respuesta rápida, personal capacitado, equipamiento especializado y un trabajo coordinado para proteger vidas, bienes y el ambiente”.

En paralelo con la actividad operativa, tres integrantes del cuartel participan de una capacitación sobre incendios estructurales que se desarrolla en el simulador de Bomberos Voluntarios de Garín, en la provincia de Buenos Aires.

Representan a la institución el bombero Gabriel Brugna, el cabo primero Luis Flores y el sargento primero Pablo Piccini, quienes realizan prácticas vinculadas al control de incendios estructurales, búsqueda y rescate, comportamiento de gases confinados, tácticas y técnicas de ataque, además de comando de incidentes.

“La formación reúne también a bomberos voluntarios de distintos cuarteles del sur de Entre Ríos, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades operativas para afrontar emergencias cada vez más complejas”, resaltaron.