Personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir este sábado por la mañana en un insólito hecho ocurrido en calle Calderón al 700 en Concepción del Uruguay, donde un felino había quedado atrapado en el motor de un automóvil.

Hacia el lugar se dirigió una dotación a cargo de la dotación conformada por Cámara y Rodríguez Ramiro, quienes trabajaron cuidadosamente para liberar al animal sin ocasionarle daños ni provocar mayores complicaciones en el vehículo.

Tras unos minutos de labor, el gato pudo ser rescatado sano y salvo, generando alivio en los presentes y destacándose la rápida y solidaria respuesta de los bomberos ante este tipo de emergencias urbanas poco frecuentes.

(Fuente: 03442)