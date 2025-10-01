Las acciones y los bonos argentinos vuelven a negociarse en baja este miércoles en Wall Street, ante una persistente desconfianza de los inversores que buscan dolarizar tenencias de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término.

Mientras que el dólar mayorista es negociado a $1.425 en el mercado de cambios local, cada vez más cerca del techo de la banda, ahora en $1,482, los bonos soberanos en dólares experimentan un descenso de 3,8% en promedio. La mayor caída se observaba en el Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

Asimismo, la mayoría de los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen cifras negativas, encabezadas por Mercado Libre (-4%). Contribuye a la tendencia una rueda negativa en las bolsas de Nueva York, debido a que por primera vez desde 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre (“shutdown”) tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal.



Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Debido a las suba de 3% del dólar “contado con liquidación”, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera con ganancia en pesos de 1,3%, a 1.796.000 puntos.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.