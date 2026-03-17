Este año se cumplen 50 años del último golpe militar en Argentina, y en ese contexto la ciudad llevará a cabo múltiples actividades.

El miércoles 18 de marzo, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Gualeguaychú realizarán la segunda jornada de bordado de pañuelos. Desde la organización, invitan a los ciudadanos a acercarse a las 18 horas en la Plaza San Martín, llevar reposera, y el material que se quiera para bordar, pintar, dibujar, escribir en los pañuelos y las telas que se distribuirán allí.

Luego, el 22 de marzo se realizará una caravana náutica por la Memoria, también Día Internacional del Agua, a las 16 horas desde el Camino de la Costa. La participación es sin costos, y para participar se debe completar un formulario.

Mientras el 24 de marzo, tendrá lugar una marcha y un festival por los Derechos Humanos. Las actividades finalizarán el 25, con una charla debate a cargo de Carlos Skliar.

