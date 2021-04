"Nos preocupa mucho la situación sanitaria en el país. En Argentina, y particularmente en Entre Ríos, se monitorean permanentemente los registros de contagios y de ocupación de camas de terapia intensiva, que en este momento es del 65 por ciento. Hoy la situación de Entre Ríos amerita tomar medidas que fueron las tomadas”, aseguró el mandatario.

Igualmente, Bordet advirtió que "de agravarse la situación, se tomarán otras medidas porque está comprobado que la única manera de aplanar las curvas de contagio es disminuyendo la circulación del virus".

"La prioridad que tiene la provincia es cuidar la salud de la población. Evitar que haya decesos por covid y minimizar todos los efectos negativos de la pandemia. Estamos muy atentos y monitoreando”, adelantó, y agregó que "de producirse alguna situación en un departamento o ciudad determinada, intervendremos con el Comité de Emergencia Sanitaria para disminuir en ese lugar la ola de contagios".

Consultado sobre la posibilidad de variar las medidas preventivas genéricas adoptadas en función de la situación epidemiológica, Bordet dijo: "Sí, y de hecho, cuando se tuvo picos en 2020 y a principio de este año que fue más alto inclusive el que tuvimos en enero. Trabajamos focalizados por departamento donde hay situaciones epidemiológicas que ameritan tomar otras medidas. Por ejemplo, en Colón la situación es crítica, y el intendente de San José tomó medidas más restrictivas para lo cual los intendentes están habilitados para hacerlo. El intendente consideró que estaban en riesgo la situación sanitaria y con muy buen criterio tomó esas medidas", señaló.

Presencialidad en escuelas y actividad económica

En ese marco, el gobernador confirmó que se sostendrá la presencialidad en las escuelas. "En Entre Ríos es muy particular la asistencia a clase. No hay grandes conglomerados urbanos por lo tanto la concurrencia de los chicos durante el trayecto y la permanencia durante las aulas está asegurado que no haya contagios. Las estadísticas marcan que han sido mínimos, y hay un año que ha sido muy complejo en material lectiva y que nosotros queremos recuperar rápidamente en 2021, obviamente siempre cuidando con todos los protocolos la cuestión sanitaria".

También dijo que se prioriza "sostener el empleo y que todos los sectores tengan la oportunidad de trabajo, sobre todo en el sector de gastronomía, pero hemos impuesto límites en lo que tienen que ver con reuniones sociales, eventos y espectáculos por las aglomeraciones de personas. Lamentablemente hay todavía algunos que no han podido recuperar su dinámica trabajo, pero se busca que sea lo máximo posible la apertura de negocios, del sistema productivo e industrial para que no haya desempleo", remarcó.

Plan de Vacunación

En cuanto a la vacunación, el mandatario consideró que "viene funcionando muy bien. Hoy estamos vacunando más del 10 por ciento del total de la población de Entre Ríos. Por ejemplo, las personas institucionalizadas en geriátricos están el 100 por ciento vacunado, al igual que el personal estratégico de salud del universo previsto. A su vez, el 50 por ciento de los mayores de 70 años está vacunado, y llega al 25 por ciento las personas mayores de 60 años”, precisó.

“Con la llegada de nuevas dosis de vacunas, se trabajará sobre estos grupos que más riesgos tienen ante la enfermedad, y luego continuaremos con otros grupos, como paciente dializados, docentes de nivel inicial y educación especial. Casi el 60 por ciento del personal policial están vacunados, sobre todo lo que están en tarea de calle que son los que más riesgo tienen", agregó.

"En la medida que sigan llegando vacunas, se irá vacunando más para lograr una inmunización que nos proteja de covid y nos permita seguir trabajando normalmente y recuperar progresiva y paulatinamente la normalidad habitual", concluyó.