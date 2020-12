Bordet anunció la agenda de trabajo de la Región Centro junto a sus pares de Santa Fe y Córdoba

Fue en la reunión junto a su par de Santa Fe, Omar Perotti, y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Todos mandatarios, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, participaron de una nueva reunión institucional en la que se realizó el traspaso de presidencia de la Región Centro de Bordet a Perotti.

“Como región debemos trabajar articuladamente integrados a un país, a un país que tiene también a su vez un enorme desafío con el presidente Alberto Fernández, debemos trabajar para llevar adelante un cambio de paradigma e ir a un modelo de producción, de crecimiento, de generación de empleo”, resaltó el gobernador Bordet en la ceremonia al referirse a los desafíos pos pandemia.

Y agregó: “No estamos aislados como región formamos parte de una Argentina que tiene que estar más unida que nunca en estos momentos”.

El encuentro que tuvo como lema “Federalismo y cooperación estratégica, para afrontar los desafíos de la nueva normalidad”, se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

También participaron las vicegobernadoras de Entre Ríos Laura Stratta; de Santa Fe, Alejandra Rodenas y de Córdoba, Manuel Calvo. Y además, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ex gobernador entrerriano, Jorge Busti, entre otras autoridades.

“Este año tan difícil la Región Centro siguió funcionando, reuniéndose y adaptándonos a la virtualidad que nos imponía la pandemia”, indicó y mencionó que “hemos podido desarrollar una agenda que incluyó varios temas, algunos de ellos que son novedosos porque habitualmente no se trataban”.

En otro orden, afirmó que “también, fue un año que cambió para el CFI, obviamente con la partida del ingeniero Ciácera. Quiero rendirle un sentido homenaje y reconocimiento al ingeniero Juan José Ciácera porque ha hecho mucho por nuestra provincia, por la Región Centro, y ha estado presente siempre que la situación lo ha requerido”.

Por otro lado, y dirigiéndose al nuevo titular del CFI, Ignacio Lamothe, le deseó “éxitos en tu gestión, conozco de tu capacidad al frente de la función pública cuando te ha tocado estar, conozco el trato que has tenido cuando me tocó ser intendente y estabas a cargo de la Secretaría de Relaciones Municipales de la Nación, ese trato franco, siempre predispuesto con todos los intendentes, no me cabe la menor duda que del mismo modo va a ser con los gobernadores, y por supuesto es oportuno este momento para brindarte todo el apoyo necesario para poder llevar adelante la tarea”.

El mandatario también hizo un reconocimiento al ex gobernador Jorge Busti, “que ha trabajado muchísimo desde los inicios de la Región para que hoy podamos tener una región consolidada, una región donde no solo se integra desde sus autoridades políticas sino que atraviesa también la sociedad civil de las distintas provincias, con los foros que están integrados por universidades, por empresas, por sectores, por la cultura, por la mujer ahora. Esto realmente constituye una fortaleza que nos llena de orgullo por eso este reconocimiento Jorge a vos y a todos los gobernadores que han pasado durante este tiempo por la Región Centro, porque justamente lo que nos posibilita hoy pararnos a mirar hacia el futuro”, valoró el gobernador de Entre Ríos.

Y continuó: “Un futuro que nos abre grandes esperanzas, expectativas y optimismo que tenemos por obligación que serlo después de un año difícil con dificultades que aún persisten y que continúan pero pensando que la pos pandemia nos puede ofrecer una gran oportunidad como región”, enfatizó.

“Somos una región que produce alimentos en un mundo que va a necesitar alimentos y ahí podemos tener nuestras cadenas de valor que son similares, que justamente por eso nos distingue como región para poder llegar con esta oferta exportable a distintos lugares del mundo. Como lo decía Ingancio- Lamothe-, condiciones comerciales al exterior pero también condiciones inversas hacía nuestro país. También integrando, y coincido plenamente Omar- Perotti-, con las industrias del conocimiento, la exportación software a distintos lugares del mundo es algo que no siempre está reconocido y apoyado desde los gobiernos y desde el Estado y en este sentido como región tenemos que darle un fuerte impulso”, manifestó.

En ese orden, dijo que “hemos firmado convenios de cooperación con el Consejo Federal de Inversiones y lo estamos llevando adelante. Son los desafíos que nos va a implicar la pos pandemia para poder trabajar articuladamente como región integrados a un país".

Bordet manifestó su agradecimiento por este tiempo transcurrido y también a Omar- Perotti-, el acompañamiento que siempre lo tenemos habitualmente para poder seguir bregando por el crecimiento, por el desarrollo de nuestras provincias, por los temas que tenemos pendientes y que son el futuro de nuestra provincia, esta hidrovía Paraná-Paraguay, que como decía el gringo, siempre involucra necesariamente a Córdoba con ese proyecto que están llevando adelante del acueducto para poder tener agua potable del río, entre Santa Fe y Córdoba”.

“Son las cosas que tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que hacerlo con esta convicción y con esta unión de región y también de país para que el futuro nos permita mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta hermosa zona del país”, finalizó Bordet.