En el centro atiende un grupo integrado de profesionales de psicología y psiquiatría, nutrición, médicos, enfermeros, administrativos, trabajador social, odontología, kinesiología y terapista ocupacional. Por tratarse de un centro de salud integral asisten pacientes de Paraná, de Villa Urquiza, La Picada, Colonia Nueva, Colonia Crespo, Paso de la Arena, Paso de Las Piedras, San Benito y hasta de Bovril.

Bordet señaló que con su presencia renueva este compromiso “con nuestros empleados de salud pública que trabajan muy fuerte en todo el territorio, en lugares inhóspitos, alejados y también en grandes centros urbanos y comunidades importantes para llevar la atención a todos los grupos de la población, desde los recién nacidos, con los planes de maternidad e infancia, con la provisión de remedios”.

También “con la prevención para enfermedades respiratorias, que han disminuido fuertemente la mortalidad infantil en la provincia y hoy podemos exhibir números importantes en ese tema”, agregó el mandatario y advirtió que esto “ha sido un gran esfuerzo en estos cuatro años, a pesar del recorte en los programas nacionales que hemos suplido con fondos propios, porque entendemos que la salud es prioritaria”.

Decisión política

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, precisó que se puso en valor el centro de salud por la decisión política del gobernador Gustavo Bordet. Destacó el acompañamiento de la comunidad e indicó que el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura colaboró y llevó adelante la obra que "es de mucha significación".

Luego indicó que "este es un centro de referencia para Paraná Campaña y la red sanitaria del Gran Paraná y Paraná ciudad" y remarcó que "hay un grupo humano muy comprometido. Son 31 profesionales que desarrollan sus actividades hasta altas horas de la noche, nos consta. Es un centro de salud que trabaja interinstitucionalmente con otras áreas de la comunidad y del Estado".

Explicó luego que "ellos han podido conformar en su participación democrática con las áreas educativas, ambientales y áreas específicas su sala de situación, en la que permanentemente democratizan sus decisiones y atención para una vasta cobertura geográfica que se atiende en este centro de salud y que trabaja con los determinantes en el proceso salud enfermedad, en el campo de la salud mental y en pos de una salud constructiva que tiene que ver con una salud colectiva y mucha impronta de justicia social y salud inclusiva", precisó.

Una larga espera

A su turno, la directora del Centro de Salud de Sauce Montrull, Silvia Meroi, indicó que en el lugar “se realiza atención primaria de la salud, esto es promoción y prevención de enfermedades o de situaciones que nos llevan a la enfermedad”.

Detalló que este nuevo edificio se inaugura “después de haber estado desde el año 1989 en un centro de salud que construyeron los vecinos de Sauce Montrull desde un grupo rural de Acción Católica. “Estábamos por comodato con la Iglesia, pero era muy chiquito, un consultorio general, más uno de odontología, sala de espera y office y un baño. Hace casi 16 años empezamos a pedir un edificio nuevo a la provincia y los distintos gobiernos no lo vieron prioritario. Pero tuvimos eco en la gestión del gobernador Bordet y la ministra Velázquez, nos habían donado el terreno en 2007 y hoy esto es una realidad”, destacó Meroi.

Infraestructura y servicios

El nuevo centro cuenta con galerías para ingreso y egreso de ambulancias o utilitarios; cocina; baños; cinco consultorios diferenciados, de ginecología, de pediatría, general, de odontología; sala de situación; farmacia; office de enfermería; administración y una sala de espera que a su vez funciona como salón de reuniones, de 17 por 5 metros.

La directora señaló que por tratarse de un centro de salud integral, se atiende a gente de la parte norte de Paraná, de Villa Urquiza, La Picada, Colonia Nueva, Colonia Crespo, Paso de la Arena, Paso de Las Piedras, San Benito y hasta de Bovril. “Contamos con unas 5.500 historias clínicas de gente que se atiende en el centro y la atención mensual promedia las 1.300 personas”, detalló Meroi.

“Queremos ser un gran centro de salud y no un hospital, porque nuestro objetivo no es hospitalario, no queremos ni la internación ni la enfermedad, sino todo lo contrario, somos un gran centro de atención primaria de la salud y viene gente de todas partes”, subrayó Meroi.

En el acto también estuvieron el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de Salud, Mario Imaz; la directora de Primer Nivel de Atención, Norma Hernández; y los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Diego Lara, entre otras autoridades.

En la oportunidad se entregaron computadoras para los centros de salud de Sauce Montrull, Villa Urquiza, El Pingo y Piedras Blancas.

Durante su estadía en Sauce Montrull, Bordet visitó también la escuela primaria Nº 101 Ciudad de Montevideo.