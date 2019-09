Bordet coincidió en que el presupuesto nacional debe ser tratado tras las elecciones

Pero, debido a que “es el plan de gobierno que tiene para desarrollar quien ejerza la presidencia”, opinó que “corresponde” que sea analizado “después de que se sepa el resultado de octubre”. En ese punto, y teniendo en cuenta el resultado de las PASO, admitió: “Este presupuesto va a tener que ser ejecutado por otro gobierno, casi con seguridad, a partir del 10 de diciembre”.

Por otro lado, el mandatario despejó los rumores sobre su posible desembarco en el futuro gabinete de Alberto Fernández: “Cómo no voy a seguir en la provincia, tuve el honor de que los entrerrianos me elijan nuevamente gobernador por el porcentaje más alto en la historia de la provincia de Entre Ríos, como voy a deshonrar esta gratificación que me han hecho los entrerrianos, sería de mi parte un absurdo, muy desagradecido”, dijo Bordet.

“Tengo muchísimas ganas de hacer de esta provincia de Entre Ríos todo lo que nos falta, todo lo que me comprometí en la campaña y no quepa ninguna duda voy a estar cuatro años trabajando todos los días para el desarrollo de todos los entrerrianos que es la máxima aspiración que alguien en política en esta provincia pueda tener”, agregó. (APFDigital)