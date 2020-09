Bordet confirmó que Gualeguaychú pasa a fase de distanciamiento

Aseguró que "se monitorea cómo evoluciona la situación" y adelantó que se irá "pidiendo nuevas habilitaciones de actividades, y poder ir retomando la normalidad que nunca será igual que antes porque mientras el virus esté circulando, siempre tendremos que tener restricciones y cuidados personales".

No obstante, el mandatario sostuvo: "Nuestra meta es ir abriendo actividades comerciales y recreativas que todavía no están abiertas. Esto tenemos que hacerlo. También tenemos que pensar en cómo se retoman actividades como las escolares, por ejemplo, en las que ya hay un protocolo, pero que hoy todavía no hay una provincia que haya empezado las clases".

En ese sentido, comentó que las pocas provincias que habían retomado las clases, tuvieron que cerrar porque automáticamente se produjo una escalada en los contagios. "Son las cosas que también se piensan sobre la post pandemia y de cómo vamos acostumbrándonos a vivir a esta nueva normalidad con las actividades comerciales y recreativas funcionando a pleno", concluyó. (El Once)