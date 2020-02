Bordet convocó a un debate multisectorial por la sustentabilidad del sistema previsional

Al realizar la apertura del 141 período legislativo, el mandatario hizo especial hincapié en los esfuerzos de la provincia para llevar adelante con fondos propios las obras y programas desfinanciados por el anterior gobierno nacional. En ese mismo sentido, habló de la situación económica de la provincia y la necesidad de habilitar espacios de debate para “dar una respuesta acabada a los problemas y desequilibrios estructurales que a través del tiempo han condicionado la estabilidad de la provincia”.

En ese marco dijo que "el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano es impostergable" y convocó a una multisectorial para discutir las "inequidades y privilegios" y garantizar el derecho de beneficiarios y aportantes a percibir el 82 por ciento móvil.

"Sustentabilidad no quiere decir ajuste, significa garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil; garantizar derechos para que los activos aportantes puedan jubilarse también con el 82 por ciento móvil", explicó Bordet y agregó "pero también significa que si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible".

Bordet

El mandatario entrerriano sostuvo que "hay que hablarlo con total claridad, dejando de lado prejuicios y sentándonos en una mesa todos los actores involucrados", y adelantó: "voy a convocar un espacio multisectorial donde todos se puedan expresar: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las asociaciones gremiales, y de Jubilados; y entidades intermedias, para que entre todos encontremos cuál es la forma mejor de garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio".

"No hablo de ajuste o de reformas, hablo de la posibilidad de que la caja en 10 años no tenga que volar por los aires. No voy a esquivar esta responsabilidad, y por eso voy a hacer esta convocatoria", expresó el mandatario.

Durante su discurso, Bordet recordó que "la actual ley de jubilaciones cumple 27 años desde su sanción, promulgada en un contexto absolutamente distinto" y detalló que "en los últimos 20 años la población de beneficiarios se ha duplicado".

Actualmente "se estará alcanzando una relación de 2,10 aportantes por cada beneficiario al final de este ejercicio 2020, cuando la relación ideal es función de nuestro sistema es de 3 aportantes por beneficiario, como era hace 27 años. Lo cual constituye una severa amenaza a la sustentabilidad del sistema".

Compromisos a futuro

El gobernador hizo un análisis pormenorizado de las acciones desarrolladas por el Ejecutivo provincial, que en muchos casos demandaron esfuerzos financieros debido al desfinanciamiento de obras y programas por parte del Estado nacional en la gestión anterior. Acto seguido dio lugar a las propuestas que su nueva gestión de gobierno viene y continuará desarrollando como la creación de una Agencia Provincial de Inversión Pública, un Laboratorio Público de Medicamentos y un Programa de Desarrollo Ganadero; así como la continuidad del programa Primero tu Casa y la implementación del Juicio por Jurados.

Como materias pendientes a saldar con los entrerrianos habló de la necesidad de debatir una nueva ley para el tratamiento de agroquímicos, que reemplace el decreto existente, y tenga en cuenta que “la conciencia ambiental tiene que ser parte central de la cultura productiva del presente y del futuro”. Habló también sobre la reforma política y del sistema electoral, donde busca “proponer nuevos mecanismos de emisión del voto”, la real paridad de género en la integración de listas y dar la discusión sobre “los mecanismos para el sostenimiento de los partidos, fondos de campaña y formas de rendición a través de una nueva ley de partidos políticos provinciales”.

bordet.jpg

Asumió también la necesidad de sumarse a los objetivos del gobierno nacional en el plan de Argentina contra el Hambre y la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Realizó una mención especial a Salto Grande en materia energética, señalando la “gran oportunidad” que la provincia tiene con este nuevo gobierno nacional. “Salto Grande debe estar al servicio de los intereses de los entrerrianos”, remarcó. Habló además de la de culminar obras de infraestructura como la ruta nacional Nº 18; un plan de integración de Concordia, Federación y Salto donde se destaca la obra del aeropuerto de Concordia; los hospitales del bicentenario de Gualeguaychú y La Baxada de Paraná.

Finalmente destacó que, para fortalecer el financiamiento de obras en caminos productivos, enviará a la Legislatura un proyecto de reforma de la ley 9602 para incrementar en 10 puntos el fondo de desarrollo y conservación vial. A su vez, indicó que se afectará el 30% del impuesto inmobiliario rural a obras de conservación y rehabilitación de caminos rurales.

Lo que demanda la historia

Ante senadores y diputados de la provincia, legisladores nacionales, miembros del Superior Tribunal de Justicia, ministros, funcionarios, autoridades eclesiales, ex gobernadores, miembros de las fuerzas de seguridad y un amplio espectro de dirigentes sociales, comunitarios, políticos y deportivos; el gobernador recordó que este año se cumplirán 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, un proyecto político que consideró “de avanzada para su época”.

Destacó que fue un momento de gran protagonismo para nuestra provincia, con una sucesión de hechos históricos que sentaron las bases del primer texto constitucional argentino, convirtiendo a Entre Ríos “en la cuna de la república y del federalismo de nuestro país. La historia de nuestra provincia nos demanda un compromiso creciente”, subrayó.

Situación económica

Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el mandatario hizo referencia al contexto mundial y nacional, asegurando que aún así “es posible para Entre Ríos sentar bases sustentables”, señalando que es necesario para ello el “trabajo, creatividad e ingenio de todos”. Realizó luego un pormenorizado análisis de la situación de la provincia, manifestando que la sustentabilidad sería el concepto central de las políticas de esta nueva gestión.

Consideró que Entre Ríos no es ajena a la situación nacional y que “se ha visto fuertemente perjudicada por medidas macroeconómicas, que han puesto en crisis la estabilidad que habíamos logrado”. Mencionó la caída económica y las exportaciones como dos de los factores que obligaron a la provincia a “instrumentar medidas de apoyo a la producción y mejorar la calidad del gasto, para potenciar la inversión en salud y desarrollo social, a fin de morigerar el impacto de las crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Resaltó que a pesar de ello, “no subimos ningún gravamen, ningún aumento superó la inflación, solo aplicamos índices correctivos intentando no afectar el bolsillo de las familias entrerrianas”. También subrayó que “Entre Ríos fue la provincia que mayor aumento salarial ha dado para los trabajadores del Estado, tanto docente como de la Administración Central”.

Aseguró que eso fue posible por la “racionalización de todo el gasto de estructura del Estado, sin resentir la prestación de los servicios esenciales y sin generar ningún despido”. Agregó que también se logró mantener una tendencia decreciente en sus niveles de endeudamiento durante 2019 y que a pesar de las diferencias entre la coparticipación nacional y la inflación y la quita de recursos coparticipables, la provincia registró superávit tanto primario como financiero durante el primer semestre. Para cerrar el tema, dijo que había “un claro contraste” con el gobierno de Alberto Fernández que ha comenzado a revertir estas situaciones.

Reducción del gasto

En ese marco, Bordet adelantó que va a instruir a sus funcionarios a "tomar medidas para bajar el gasto público improductivo y priorizar los sectores más postergados, más vulnerables de nuestra sociedad".

Para eso anunció que emitirá decretos "para reducir el gasto político, para que no haya inequidades en cuanto a los sueldos de los funcionarios públicos" y que "trabajaremos a fin de lograr nuevamente equilibrio fiscal de la mano del gobierno nacional y de los municipios planteando profundas políticas de austeridad y seriedad".

Educación

En las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones, Bordet dio especial importancia a la educación, poniendo sobre relieve el desarrollo de las escuelas Nina y la necesidad de profundizar el diálogo del sistema educativo con la producción. En ese marco, destacó el aumento del 57,6 por ciento a los docentes “cumplido en tiempo y forma con todos los compromisos que asumimos con las organizaciones gremiales. Entre Ríos es la provincia que dio el mayor aumento del país a sus docentes”.

Expresó que esperaba de esta forma “tener un comienzo de clases con nuestros niños, niñas y adolescentes en las aulas. Además, porque vamos a garantizar los 180 días de clases que necesitamos para poder tener una educación de calidad que genere igualdad de oportunidades”.