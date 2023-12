El ex gobernador entrerriano, junto al presidente de Adepa, Martín Etchevers, el senador nacional Edgardo Kueider y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, enfatizó que “la libertad de prensa hace que vivamos en una sociedad más democrática, más plural y con más voces que esperamos se puedan seguir escuchando en Entre Ríos”, subrayó.



Luego del tradicional encuentro, que reunió a empresarios, referentes de la justicia, dirigentes políticos y periodistas, el ex gobernador entrerriano puso de relieve que “estamos frente a la responsabilidad de hacer todo lo que sea necesario, como dirigentes, como autoridades y como ciudadanos, para que tengamos democracia siempre”.



“Tenemos que darle al disenso, al intercambio de ideas y la construcción de acuerdos el lugar que necesitan. De nada sirven los discursos únicos, no nos lleva a ningún puerto alguien que se pone por encima de la democracia y se arroga el monopolio de la verdad”, expresó.



En este sentido, se refirió a la decisión del gobierno nacional de suspender la pauta publicitaria y puso de relieve la necesidad de sostenerla en Entre Ríos. “El ecosistema de medios de comunicación en Entre Ríos es diverso y plural, y es una garantía de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Suspender este apoyo del Estado a los medios afectará en particular a las pequeñas y medianas empresas periodísticas, y comprometería la fuente laboral de cientos de trabajadores de prensa”.



(Fuente: APFDigital)