El gobierno entrerriano accionó para intentar acabar con el flagelo de los incendios en el Delta del Paraná, los cuales vienen ocasionando desde hace varios días no sólo un daño perpetuo contra el medioambiente sino un perjuicio a la salud de las personas, sobre todo en la ciudad santafecina de Rosario. En paralelo, una asociación civil que agrupa a ruralistas, ganaderos, propietarios de tierras y productores de las islas salió a decir que en los incendios "hay ideologías políticas”.

El gobernador Gustavo Bordet dispuso por decreto que la Dirección de Tierras Fiscales pase a formar parte de la Secretaría de Ambiente. La medida permitirá que las islas de propiedad pública ubicadas en el delta, sean gestionadas en el marco del sistema de áreas naturales protegidas.

“Es una decisión que permitirá ir hacia un ordenamiento territorial de inmuebles que son propiedad del Estado, sobre todo en la zona de islas del Delta”, expresó la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García.

“Es una muestra clara de un cambio de paradigma en cuanto a la perspectiva ambiental y la defensa de los recursos naturales”, agregó al dar a conocer la noticia que se concretó con la publicación del decreto 3005/22, firmado por el gobernador Gustavo Bordet.

La norma establece que la Dirección de Administración de Tierras Fiscales pasará a depender de la Secretaría de Ambiente, con sus competencias, bienes patrimoniaIes, presupuesto asignado y el personaI.

La decisión radica en que un gran número de inmuebles administrados por esa Dirección son isIas y anegadizos que se encuentran ubicadas en zonas que integran eI Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, cuyo organismo de aplicación es Ia Secretaría de Ambiente.

Además, García dijo que “algunos de esos inmuebles han sido intrusados por particulares, y se han producido otros hechos ilícitos como son los incendios, lo cual implica una situación que eI Estado debe hacer cesar y/o impedir que se produzca en eI futuro”.

Inexplicable explicación

A través de una asociación civil que representa a ruralistas, ganaderos, propietarios de tierras y productores de las islas entrerrianas ubicadas entre Victoria y Rosario se afirmó que ecologistas y medios de comunicación les ponen "vendas en los ojos" a la gente para ocultarles "la verdad" sobre los incendios en el Delta. Además, deslizaron que detrás del fuego existe una especie de mano negra: "Hay ideologías políticas (sic)".

En este sentido, ruralistas, ganaderos, propietarios de tierras y productores de las islas entrerrianas ubicadas entre Victoria y Rosario se manifestaron en contra de la Ley de Humedales y denunciaron que “los ambientalistas y los medios de comunicación” les ponen “vendas en los ojos” a la gente para ocultarles “la verdad” sobre los incendios en el Delta del Paraná.

A través de la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) admitieron que las quemas en las islas son “intencionales”, pero se desligaron completamente de la responsabilidad y deslizaron que detrás de estos incendios hay una especie de “mano negra”: "Hay ideologías políticas (sic)", expresaron.

“El fuego es intencional, pero no tiene nada que ver con lo productivo”, dijo Rafael Sagasti, referente del CIAC.

Además, Sagasti señaló que “se está distrayendo a la comunidad apuntando contra la ganadería, los turistas o los negocios inmobiliarios”.

El referente del sector habló con CNN Radio Rosario y, en nombre de CIAC, sostuvo: “Nos quieren correr con fuego, quitarnos nuestro hogar, nuestra forma de vida y cultura isleras. No nos pueden arrebatar lo que amamos con leyes en las que no fuimos consultados. Saquemos las vendas que ponen los políticos, los ambientalistas y los medios de comunicación, abramos los ojos si no hacemos algo nos van a sacar uno a uno”.

“Cada vez que se pide la Ley de Humedales a nosotros nos prenden fuego los campos”, deslizando así sospechas sobre los sectores que impulsan este proyecto en el Congreso de la Nación.

En este punto, el referente de CIAC remarcó: “Detrás de estas quemas hay ideologías políticas (sic). Con el río bajo y la sequía se hace más difícil apagar el fuego, pero para que haya chispa tiene que venir de la mano del hombre”.

Para el representante del sector los incendios del Delta del Paraná tienen “correlación” con los siniestros que se dieron anteriormente en Corrientes, Tucumán, Córdoba y la Patagonia: “Naturalmente atrás de estas quemas hay intención de afectar al modelo de producción argentino, no es coincidencia que estos incendios perjudican al sector productivo. En este caso, (el de las islas entrerrianas) la ganadería es muy afectada”.

Sagasti también deslizó “sospechas” sobre los políticos porque “apuntan contra una actividad productiva sin siquiera acercase a charlar con nosotros, que somos los principales perjudicados”.

Criticas al corte del puente

Paralelamente, la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) emitió un comunicado en respuesta al corte que se realizó durante este sábado y domingo por los ambientalistas en el puente Rosario-Victoria para protestar por los incendios en el Delta del Paraná.

Por el mismo, esta entidad denunció que en el anterior corte del puente los manifestantes “impidieron el paso de brigadistas, ambulancias y equipos que debían concurrir a apagar incendios”.

“Este sábado desde el movimiento en defensa de los humedales se llamó a un corte del puente Rosario-Victoria. Queremos poner en consideración de la ciudadanía que en el corte anterior se impidió el paso de brigadistas, ambulancias y equipos que debían concurrir a apagar incendios. Ahora en medio de una campaña intensa y permanente para apagar nuevos focos se hace imprescindible contar con libre acceso a través de la traza”, señaló el texto de esta asociación civil.