El diputado nacional Gustavo Bordet impulsa, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, un proyecto para que monotributistas logren alivio fiscal mediante la actualización de los parámetros máximos del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.



“La última actualización no fue suficiente dada la devaluación que sufrió la moneda, que hace que muchos monotributistas tengan que recategorizarse y pagar más, pero no por vender más sino por la suba de los precios”, explicó.



“Cumplimos en apoyar a sectores estratégicos de nuestra economía y a aquellos que tienen un rol fundamental en la generación de empleo”, resaltó en sus redes sociales.



La iniciativa, promovida por el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, incorpora la posibilidad, para promover el fortalecimiento del empleo, que las micro o pequeñas empresas puedan incorporar más personal sin que ello signifique un incumplimiento para adherir o permanecer en este régimen.



El proyecto, en lo que se refiere al Régimen Simplificado “Monotributo”, actualiza las escalas con efecto a partir del 1º de enero del corriente -en un 67%, promedio- y establece los montos en valores equivalentes a Salarios Mínimos Vitales y Móviles, hoy en $156.000 mensuales, “a los efectos de contar con un parámetro vinculado a los ingresos mensuales de los trabajadores formales”, dice una descripción de la propuesta.



Para la categoría A, la más baja, el monto de facturación vigente en la actualidad, de $2,1 millones, se elevaría a poco más de $3,4 millones, equivalente al valor de 22 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil). La categoría B pasaría de un techo de $3,1 millones a otro de $5,3 millones (34 SMVM), y así siguiendo, hasta la categoría máxima, K, en que el monto vigente pasaría de $16,9 millones a $28,1 millones, equivalente a 180 SMVM.



El proyecto propone además la creación del “Régimen Simple” que constituye una opción para el cumplimiento de ciertas obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, de una manera simplificada y alternativa, y que permite dar un “puente” para el salto del Monotributo al Régimen General de IVA”, explica el texto que cuenta con el apoyo del ex gobernador Gustavo Bordet.



La iniciativa facilita, a través de un mecanismo simplificado, la posibilidad de que los sujetos alcanzados por esta medida puedan cumplir con sus obligaciones y que, para el caso en que deban modificar su encuadre (pasando al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o al Régimen general), lo hagan a través de reglas de fácil aplicación y sin que ello implique un impacto negativo en su economía.





