Así lo hizo saber este miércoles desde Villa Paranacito, al dialogar con la comunidad educativa de la zona. El mandatario estuvo en el sur entrerriano para entregar viviendas y ambulancias.

“No he sido ajeno a los pedidos planteados por los docentes de departamento Islas, particularmente, por las dificultades que se presentan con el transporte en lancha para los chicos que van a los distintos establecimientos educativos. Hemos transferido dinero al municipio para que disponga arreglos para las lanchas de manera rápida, pero son lanchas antiguas. Me transmitían la necesidad de más lanchas, por lo cual hemos acordado con el ministro de Economía que desde la provincia se inicie el proceso de compra de tres nuevas lanchas para el departamento, además de agilizar con el Consejo General de Educación para que las partidas para las lanchas lleguen en tiempo y forma", detalló el mandatario al dialogar con referentes de Agmer.

Dijo que "eso es una decisión tomada, e independientemente de esto, se están haciendo las gestiones en Nación para la compra de otras lanchas. Pero no las quiero anunciar hasta no tener las certezas porque no hacemos anuncios si no sabemos que lo cumpliremos", remarcó.

Bordet entregó 12 viviendas en el marco del Programa Reconstruir, dos ambulancias para los Hospitales de Villa Paranacito e Ibicuy, y aportes para recuperar el ex club de Ibicuy e impulsar emprendimientos comunitarios y solidarios de la zona. Estuvo acompañado por el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García; los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Marcelo Richard. También lo acompañaron el legislador Daniel Olano, los intendentes Ibicuy, Gustavo Roldan, y de Ceibas, Sabrina Olano.

"Siempre me resulta muy grato venir a Villa Paranacito, una ciudad a la que quiero mucho", sostuvo tras recordar gestiones que hizo oportunamente como ministro de Salud al traer la primera lancha ambulancia y luego como gobernador recién asumido con una gran inundación en 2016 y la defensa que se acordó realizar con el intendente. "Hoy la defensa está con un 85 por ciento de avance, casi para terminarse, y con muchas obras complementarias. Cada vez que visitaba Villa Paranacito, recorría la obra y viendo los avances", acotó.

Habló luego de la entrega de las ambulancias y la necesidad de estos equipos "por la lejanía que hay desde Ibicuy hasta la ruta 12. Hoy estamos cumpliendo, al igual que con el club que no es un tema menor para que Ibicuy cuente con un club".

En relación a Ceibas comentó que próximamente estará por esa localidad porque hay una unidad educativa de nivel inicial lista para inaugurar, entre otras acciones. "Cuando uno viene a Villa Paranacito no viene solo a inaugurar viviendas y entregar ambulancias, sino que venimos también a trabajar para ponernos de acuerdo en nuevas cosas para el futuro. He sido intendente y sé lo que tienen que batallar y trabajar un intendente por su pueblo, así que Gabriel contá en todo lo que sea necesario en nuestra gestión y estaremos apoyando a este hermoso lugar", concluyó.

Luego, las autoridades recorrieron la Escuela Nº 2 Islas del Ibicuy, donde se cursa la especialidad en educación física y economía. En el mismo edificio funcionan la Escuela N°1 Primaria, la Unidad Educativa de Nivel Inicial (Ueni) N°11 y la Escuela nocturna José María Drago.

También recorrieron la defensa contra inundaciones; la obra de las 50 viviendas que se construyen con fondos nacionales por emergencia hídrica, en el marco del Programa Casa Propia y la obra de terminación de construcción del edificio de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 11 Sonrisas de Sol.