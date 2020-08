Bordet: "el riesgo de contagiarse está en la calle o en las reuniones sociales"

De la reunión de este sábado participaron también la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y de Gobierno, Rosario Romero; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, e integrantes de los Comités de Emergencia Sanitaria provincial y municipal.

En ese marco, Bordet indicó que “esto fue parte de un muy pormenorizado análisis que hicieron el Comité de Emergencia tanto provincial como municipal para poder tomar una decisión que implica básicamente restringir todo lo que es la circulación de personas en la ciudad porque el riesgo de contagiarse está en la calle o está en las reuniones sociales”.

“Cada vecino tiene que saber que si tiene reuniones sociales o está circulando sin ningún propósito importante en la calle, tiene un alto riesgo de poder contraer la enfermedad”, reiteró.

Embed

En ese sentido, aclaró que “estamos hablando de lo que es la circulación social de las personas, los contagios en todos los análisis que se han hecho no están vinculados con la actividad económica donde hay protocolos establecidos y que se cumplen, y en los casos que no se cumplen, los inspectores municipales, la Policía de la provincia proceden a la clausura de los mismos”.

“El problema está en la alta concentración de personas en distintos lugares públicos y en domicilios privados”, aseguró.

Reiteró también la vigencia del decreto de necesidad y urgencia presidencial que establece la prohibición de las reuniones sociales y familiares, “entonces hay que trabajar fuertemente en la concientización de las personas para que eviten este tipo de acciones porque la enfermedad pone en riesgo la salud de otros, no solamente la propia y sobre todo la de un sector de la población que está en vulnerabilidad, que es el de adultos mayores”.

“Ahí hay que trabajar fuertemente, pero no lo vamos a hacer solamente con la persuasión sino que va a haber un equipo integrado que va a estar trabajando para evitar que se produzcan fiestas, para habilitar líneas de denuncias que posibiliten que los vecinos puedan dar información de donde se producen reuniones o fiestas clandestinas, como se las denomina, que son ilegales con o sin pandemia. Ahí trabajaremos de manera muy rigurosa y tomando todas las medidas que sean pertinentes”, puntualizó.

Aclaró que “las personas van a poder tener habitualmente caminatas y también actividades deportivas. Lo que tenemos que evitar es el aglomeramiento de personas que estén en grupos, reunidas tomando mate en espacios públicos, eso no puede suceder y ahí vamos a trabajar fuertemente en evitarlo".

“Tampoco puede haber reuniones sociales en domicilios particulares, es muy difícil controlarlo, pero vamos a trabajar fuertemente sobre esta situación”, insistió.

Agregó además que “el hecho de que haya circulación activa, realmente pone en riesgo a mucha población de contraer la enfermedad y esto cada vecino tiene que entenderlo, que si se enferma pone en riesgo a toda su familia, es un tema de concientización pero repito, también de acción porque vamos a trabajar fuertemente", agregó.

Sistema de salud

Por otra parte, Bordet explicó que "el servicio de salud está trabajando tiempo completo, en todos nuestros efectores".

Puntualmente en la ciudad de Paraná "que es donde se produce este pico que termina en la circulación comunitaria, hoy está previsto y estamos con una ocupación de camas de terapia que todavía puede soportar”.

“El sistema está preparado para eso”, aseguró y agregó: “Ahora bien, que el sistema esté preparado, no quiere decir que todo el mundo se tenga que enfermar, tenemos que prevenirlo. Si no hubiésemos hecho en este tiempo todas las acciones necesarias para preparar el sistema de salud, hoy estaría colapsado, no lo está porque justamente lo hemos adaptado”.

En ese sentido, recordó que se habilitó el hospital De la Baxada, el municipio alquiló hoteles, “hemos preparado el sistema de salud y está respondiendo bien”.

Finalmente, opinó que “lo que no podemos es dejar liberados los contagios, porque ahí si vamos a tener problemas como está ocurriendo en muchas otras ciudades”.

“Estamos justo a tiempo para poder evitar esta situación y por eso hay que trabajar fuertemente en este sentido", concluyó.

Responsabilidad individual

El intendente Adán Bahl por su parte sostuvo que “en Paraná, en estos últimos días, fue notable el incremento de los casos de Covid 19, por lo que los Ministerios de Salud nacional y provincial determinaron que la ciudad está en la fase de transmisión comunitaria sostenida. Es decir que el virus está circulando y el solo hecho de salir a la calle implica la posibilidad de contagiarse”.

“Esto nos pone en la necesidad de continuar insistiendo en que la clave para atravesar esto con el menor riesgo posible es el autocuidado. En este momento, es cuando más debemos cuidarnos. Hoy, la base de todo es la responsabilidad individual, de eso depende que no volvamos atrás” dijo Bahl.

Además el intendente de Paraná enfatizó en que “el mayor grado de contagio no se da en el sector comercial, se da en la participación de reuniones sociales. Es fundamental evitar encuentros sociales, afectivos y familiares”.

“Si bien parece reiterativo, es necesario recordar las medidas preventivas: tenemos que mantener la distancia, usar cubre boca, mentón y nariz, higienizarnos frecuentemente las manos y evitar compartir el mate. Hoy, las reuniones sociales, afectivas y familiares están suspendidas en todo el territorio nacional. Y lo están porque esas reuniones tienden a ser los principales focos de contagio. Porque ahí es cuando nos relajamos y quebramos la distancia segura”, recordó.

En este sentido Bahl sostuvo: “La prioridad del Estado es preservar la vida y la salud de las personas. Vamos a reforzar nuestros controles para disminuir la circulación de personas en la ciudad, pero somos nosotros los que, al cuidarnos cortamos con la cadena de contagios. Y al hacerlo estamos cuidándonos entre todos y, particularmente, estamos cuidando a los que queremos”.

“Por otra parte necesitamos proteger las fuentes de trabajo. Pensemos que el trabajo es la base de sustento de las familias. Hay sectores muy golpeados, empresas que no van a poder resistir quince o veinte días más sin trabajar. Si nos cuidamos, podemos seguir trabajando” finalizó Bahl.