Tras la sanción general de la ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos que se dio después de tres sesiones de debate en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, Gustavo Bordet, el diputado nacional por el justicialismo, hizo público su descontento a través de la red social X (ex Twitter):



“Acompañé a mi bloque en la votación en general con el convencimiento absoluto de que esta ley, más allá de las dudosas modificaciones que se hicieron, no va a contribuir en nada para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, expresó el ex gobernador de Entre Ríos.



“Esta norma va a agravar aún más los problemas de los argentinos en medio de este brutal plan de ajuste que está llevando adelante e este gobierno”.



Además, Bordet opinó que “sin un criterio federal esta norma perjudicará a las provincias, perjudicará a Entre Ríos” y agregó: “Disciplinamiento fiscal e incremento de las retenciones a las economías regionales serán otras de las consecuencias en el corto plazo”.



“El martes, cuando la sesión se retome para votar en particular, vamos a ser consecuentes con nuestro proyecto y con nuestro pensamiento”, enunció el legislador.



Por último, el justicialista cerró: “Y voy a seguir cumpliendo con mi compromiso: defender los derechos de los entrerrianos”.