En su presencia en la ciudad para formar parte de la reunión de la FAM, Bordet brindó una conferencia de prensa junto al intendente Martín Piaggio, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Sobre el tema de las PASO y el próximo proceso electoral en la provincia, sostuvo que “considero que no es un tema que tiene que estar en el centro de la agenda de gobierno. Hemos hablado de analizar cuál es el mejor mecanismo electoral que nos permita tener en estos tiempos la mejor representatividad y que se garantice la mejor legitimidad para quienes resulten electos. Hay que dar todos los debates posibles, generarse los consensos necesarios y en este camino, abriremos todas las instancias posibles para poder lograr un buen consenso al respecto y saber, por un lado definir cuál será el cronograma electoral dentro de la provincia y por otra parte, la posible modificación de la ley electoral”.

Sobre si las elecciones serán desdobladas de las nacionales, Bordet prefirió la cautela y tiró un dardo por elevación a los candidatos de la oposición. “Falta mucho tiempo para eso, lo que pasa es que hay muchos dirigentes de la oposición que están ansiosos, se nota que tienen mucho tiempo libre y actualmente están más preocupados por la campaña electoral. Nosotros tenemos otros temas en agenda que consideramos que son de mayor relevancia, como poder solucionar los problemas de todos los argentinos. Es cierto que hay un proceso electoral dentro de un año, pero hay tiempo para establecer el cronograma, lo haremos a su debido momento”.

Presupuesto y paritarias

Bordet enfatizó que “no habrá endeudamiento en la provincia, de hecho hace dos años que no hemos tomado un solo peso por fuera de lo que marca el Presupuesto y el presupuesto que viene no va a contemplar autorizaciones de endeudamiento porque no las estamos necesitando. Tenemos una provincia ordenada fiscal y financieramente y esto nos permite desarrollar más obras y atender las necesidades en materia de salud y la contención social en toda la provincia”.

Sobre las paritarias con los trabajadores estatales, el gobernador remarcó que “estamos cerrando la paritaria de este año con un acumulado del 70%, muy por encima de la inflación acumulada en lo que va del año. En todo momento he sido claro al expresar que los trabajadores entrerrianos van a estar por encima de la inflación. El año próximo seguramente adoptaremos un mecanismo idéntico”.

EL DATO

“El Hospital de Gualeguaychú está en proceso de licitación, en la última y definitiva etapa de dicho proceso. Es un financiamiento del gobierno nacional y estimamos que antes de fin de año podemos estar en obras”, afirmó Bordet ante la consulta por la finalización del Hospital Bicentenario.