Bordet: "La situación se torna cada vez más crítica"

En el marco de la asamblea anual de la Unión Industrial de Entre Ríos, el gobernador se mostró crítico del momento que atraviesa el país, luego de que este jueves subiera el índice del Riesgo País y el dólar trepara a un nuevo pico histórico. El gobernador Gustavo Bordet participó de la Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos -UIER- y se refirió a la situación económica del país, luego de que se viviera una jornada inquietante este jueves con el crecimiento del índice del Riesgo País por encima de los 1.000 puntos y un nuevo piso histórico del dólar, por arriba de los $47,50. "No vemos que haya una propuesta para poder resolver esta situación que cada vez se torna más crítica", consideró. "Hay mucha tensión. Vengo advirtiendo esta situación desde hace mucho tiempo", afirmó el gobernador y expresó: "Las altas tasas de interés que desalientan toda inversión productiva y privilegian la inversión de renta especulativa, con una inflación que viene aumentando continuamente mes a mes, más la recesión, son variables que hoy necesitan soluciones". Bordet sostuvo que "más allá de la macroeconomía está la economía real", que es "esa que golpea a todas las personas". "El ama de casa va al supermercado con una lista de productos para comprar y vuelve con la mitad porque no le alcanzó el dinero porque los precios subieron. Le pasa lo mismo a cualquier trabajador en relación de dependencia, que el día 20 ya no tiene más dinero en el cajero automático y se tiene que financiar con la tarjeta, arriba del 100%", aseveró. Por otro lado, dijo que los gobernadores de la oposición no fueron convocados. "La verdad es una situación muy crítica pero no hemos sido convocados. Solamente los de Cambiemos. Al resto no se nos ha pedido nuestra opinión y como siempre estamos para poner lo mejor y colaborar para que al país le vaya bien", concluyó.