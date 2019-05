Bordet lanzó la campaña del Frente Creer con un encuentro en Paraná

"Nosotros podemos mirar a los ojos a cualquier vecino y decirle lo que creemos porque nunca hemos fallado, porque cada vez que decimos algo lo cumplimos", sostuvo este viernes el gobernador Gustavo Bordet. Además, llamó a "devolverle a la gente la esperanza que se puede vivir mejor". Fue durante el lanzamiento de la campaña del Frente Justicialista Creer Entre Ríos de cara al 9 de junio que tuvo lugar en horas del mediodía en las instalaciones del Club Paracao de Paraná. "Acá hay un proyecto político que nos contiene a todos", afirmó. Acompañado por la candidata a vicegobernadora, Laura Stratta y por el candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, Bordet se dirigió a los candidatos a intendentes, legisladores, concejales y autoridades de juntas de gobierno de toda la provincia. Expuso los principales ejes de lo que será la campaña del Frente Creer de cara al 9 junio y pidió "fortalecer el compromiso de la militancia" para "ratificar el triunfo del 14 de abril". "Hemos tenido un triunfo que superó largamente todas las expectativas que teníamos pero cada elección es diferente, y hay que ganarla” y por eso llamó a "seguir dialogando con los vecinos". En esa línea convocó a los candidatos de toda la provincia a "salir a ganar cada localidad" y pidió hacerlo con "criterio de unidad". Destacó la "democratización" que implicaron las elecciones internas en el peronismo y ratificó que "lo que se decidió es quien conduce, no quien pierde, porque aquí hay un proyecto político que nos contiene a todos". "Hay que ser magnánimos en la victoria, hay que ser generosos y convocar a todos, hay que ser convocantes, hay que salir a hablar con los vecinos porque más allá de las candidaturas que eventualmente nos tocan a cada uno, hay problemas que tienen los entrerrianos y eso está por encima de cualquier división interna", continuó el mandatario. En otro tramo de su discurso y ante un auditorio completo, Bordet llamó a "devolverle a la gente la esperanza de que se puede vivir mejor" y a trabajar para "revertir lo que pasó en estos cuatro años", en referencia a la situación del país. Además sostuvo que hay que proyectar la unidad lograda en Entre Ríos a la Nación "porque no alcanza con ganar la provincia si no tenemos un gobierno nacional que nos acompañe". Por su parte, Stratta sostuvo que "somos parte de un frente, de un proyecto político, como Creer Entre Ríos y estamos orgullosos de los hombres y mujeres que en cada rincón de nuestra provincia protagonizan las candidaturas con mucho compromiso, con mucha convicción y amor por el otro; y que llevan un mensaje de esperanza".