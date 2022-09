"Ha sido un intento de magnicidio para con la vicepresidenta de la Nación", calificó. Además, respecto del motivo del ataque, opinó que "esto no surge espontáneamente, sino que se vienen incubando" en relación al "germen del odio".

"Hechos de esta naturaleza generan una gran preocupación en todas nuestras estructuras democráticas y merecen ser repudiados enérgicamente. No hay lugar para las dudas cuando se trata de un hecho de esta significancia que pone en riesgo la estabilidad institucional de nuestro país", reflexionó el mandatario.

En la misma línea, opinó: "Cuando el germen del odio ingresa en una sociedad y se multiplica, los resultados son cercanos a la casi tragedia que hemos vivido ayer. Por eso es importante reflexión y llamar a la tolerancia, el respeto y las diferencias, tal cual lo hemos practicado todos los días en nuestra gestión en Entre Ríos".

Del mismo modo, Bordet consideró que "el camino de la construcción democrática en una provincia como la nuestra se basa fundamentalmente en el respeto". "Podemos tener, sin lugar a dudas, diferencias que son lógicas en cualquier sistema democrático; pero esas diferencias no nos pueden llevar a niveles de extremo que inculquen odio y posiciones cercanas a la violencia", agregó, y enfatizó: "El respecto y la tolerancia tienen que ser valores fundamentales en nuestra provincia y por supuesto en nuestra querida Argentina".

"Por eso es en estos momentos cuando se generan este tipo de situaciones, es muy importante llevar la palabra que pueda acercarnos, que pueda tender puentes y que pueda a todo el arco político demostrarle a la sociedad argentina que somos capaces a pensar diferente, a tener posiciones políticas claramente distintas, pero que fundamentalmente hay cosas en las que inevitablemente tenemos que estar todos de acuerdos porque de eso se trata de democracia y la construcción de una República", manifestó el gobernador.

En otro orden, contó que no tuvo contacto directo con la vicepresidenta, pero sí le manifestó públicamente su solidaridad hacia ella y toda su familia. De todos modos, reveló que ayer estuvo almorzando con el presidente de la Nación Alberto Fernández "y casualmente conversábamos estos temas, cuando se exacerban posiciones impulsadas por el odio del peligro que puede acarrear para las sociedades. Lamentablemente lo que habíamos conversado al mediodía se traduzco en este intento de asesinato".

Consultado por los motivos del ataque, sostuvo: "No hay un hecho puntual que sea desencadenante, no hay un sector puntual de la sociedad que sea desencadenante de un episodio de esta naturaleza. Sí cuando se propagan mensajes que tienden a generar zozobra en la sociedad, que tienden a generar violencia, que tienden a generar discriminación, que permanentemente alientan a tomar medidas y posiciones extremas en todo sentido, hay algo que está generando un germen corrosivo en nuestra sociedad. Esto no surge espontáneamente, sino que se vienen incubando, generando y quienes tenemos responsabilidades de conducciones políticas tenemos que evitar".