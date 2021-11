Bordet: "No tenemos los grandes medios que hagan campaña, militemos"

Con los candidatos, intendentes, legisladores y dirigentes en distintos puntos de la provincia, el oficialismo apeló a la “mística peronista” para pelear voto a voto en los días que quedan.

“Día a día se ve que la Nación y la Provincia salen adelante. En pocos días tenemos que reivindicar todo lo que hemos hecho en los peores momentos”, lanzó Adán Bahl, quien destacó el plan de obras en todas las provincias “sin distinción del color político de los intendentes”. Se encargó de subrayar en tres oportunidades “el bombardeo permanente de los medios nacionales” en referencia a la cobertura que se hace sobre el gobierno nacional.

“Es una gran alegría haber cumplido con nuestros vecinos durante la pandemia que fue cuidarlos y ahora poder encontrarnos con toda la mística peronista y darle una mano a aquel vecino que todavía está indeciso o tiene alguna duda”, comenzó diciendo el mandatario en una tarima en el barrio Pancho Ramírez. Lo escuchaban, además de Ledesma, la diputada nacional Blanca Osuna y los diputados provinciales Julio Solanas y Juan Manuel Huss.

Con batucada de fondo, Bordet sostuvo que “nadie se prepara para gobernar en una pandemia. De 18 meses que llevamos de gestión, 16 fueron de pandemia. Estamos saliendo y se está viendo en los números. Hay una economía que crece porque hay un gobierno que sabe por dónde tienen que pasar las políticas públicas y en beneficio del pueblo. Cuando esto ocurre aparecen aquellos grupos que tienen el poder económico y encuentran en la oposición a sus representantes el objetivo de imponer en la Argentina un modelo usura y endeudamiento y, fundamentalmente, de empobrecimiento generalizado de la población”, prologó.

Y agregó: “Hay que decirles a vecinos y vecinas que confíen en nuestros candidatos y no en la oposición, que ya gobernó y dejó un país en ruina. Acá estamos, con Alberto y con Cristina poniéndolo de pie. Con total desparpajo dicen que con la obra pública no se come, pregúntele a los trabajadores de la Uocra que veo ahí si se come o no”. Sonaron los bombos.

Bordet eligió a los medios de comunicación para apuntar: “Quedan pocos días. Esto se gana con militancia, cara a cara. Nosotros no tenemos los grandes medios para que hagan campaña por nosotros. Nosotros salimos puerta por puerta con la mística peronista”, se diferenció.

Más adelante volvió a la oposición al decir que durante la campaña “se pasearon con figuras taquilleras como si los últimos años estuvieron en otro país. Estuvieron acá, en la Argentina, y la dejaron en ruina”, les reprochó y los volvió a señalar como foráneos, en rigor el dardo es para Rogelio Frigerio, cuando le endilgó que “el lunes no quedaba nadie hasta la próxima elección”.

Enseguida volvió contra los medios porteños: “Nuestros candidatos están para defender los derechos de los trabajadores, están para defender los derechos de los que no tienen voz. Los reclamos de los medios concentrados los va a defender la oposición, porque ya sabemos cómo lo han hecho. El peronismo defiende al pueblo. No vamos a renunciar a nuestra esencia peronista por más que nos quieran meter desde los medios de Buenos Aires lo contrario. Esto se gana con militancia, con mucha fuerza y mística”, cerró con la marcha peronista que empezaba a sonar.

El cierre de campaña terminó con una conferencia de prensa donde en cada una de las ciudades, periodistas pudieron hacer sus preguntas al Gobernador y a cada uno de los candidatos que se conectaron al streaming.

Bordet volvió a cargar por tercera vez contra los medios: “Está claro que en esta provincia han hecho campaña los medios de comunicación concentrados de Buenos Aires sin tener idea de la provincia y en apoyo a la oposición. Pero nosotros seguiremos trabajando, todos los días, acá”.

Cuando las preguntas se hicieron escuchar, los candidatos y el mandatario volvieron una y otra vez sobre las “operaciones de prensa con las publicaciones de noticias viejas” en las pantallas de los canales porteños.