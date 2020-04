El gobernador volvió a manifestar este jueves que la crisis provocada por la pandemia de coronavirus es “algo que estaba afuera de todos los pronósticos”, y que “genera una incertidumbre muy grande respecto a cómo se sigue”.

No obstante, ratificó que desde la provincia “venimos trabajando en un reordenamiento fiscal donde el equilibrio es muy precario”, pero reiteró que “haremos frente a los compromisos que se nos presentan y buscando distintas herramientas de financiamiento y de contención del gasto”.

Sin embargo, aclaró que “en el diálogo entre el Presidente y los gobernadores nadie planteó la posibilidad de emitir cuasi monedas", y mencionó, en cambio, que algunas provincias como Córdoba están analizando otras herramientas financieras, como la emisión de títulos de deudas para el pago a proveedores.

“Todo es muy limitado porque cuando caen los recursos de esta manera, al no haber actividad, hay un resentimiento generalizado de la economía, tanto del sector público como privado”, completó el mandatario y acotó que “ahora, en esta situación de emergencia se elige priorizar siempre la salud porque la economía se puede recuperar pero la salud es irrecuperable”.

Crisis, coparticipación y equilibrio

“Entre Ríos tiene un sistema de coparticipación del 16 por ciento de los recursos”, entre impuestos nacionales y provinciales, detalló también Bordet.

“Debe ser una de las provincias que más alta coparticipación tiene a sus municipios”, subrayó y remarcó que “se hace de manera diaria, automática, al igual que la recibe la provincia”.

No obstante alertó que, dada la caída de la actividad económica a raíz del aislamiento social ante la pandemia de coronavirus, “hay una situación compleja que incluye todos los rubros que tiene la administración pública”, y señaló que “la provincia había tenido equilibrio financiero y fiscal hasta agosto del año pasado”. “Después, las medidas que se tomaron en ese momento perjudicaron a las provincias y provocaron un claro deterioro en las finanzas públicas”, continuó.

En ese marco, Bordet sostuvo que los fondos nacionales que recibirá Entre Ríos “son aportes del Tesoro Nacional”, y que “se utilizan para atender desequilibrios financieros”.

"En la gestión anterior estos fondos se destinaban a los municipios, se hacía discrecionalmente por decisión del Ministerio del Interior. En este caso, y en Entre Ríos, estarán destinados a cubrir los pagos que nos están restando hacer, y también serán destinados a muchos municipios que no han podido cumplir sus obligaciones”, especificó.

“Nuestra intención es que se pueda cumplir con la totalidad de las obligaciones primarias, pago de sueldos y otras cuestiones urgentes como gastos de salud, de alimentación, de las fuerzas de seguridad para que ni la provincia ni ningún municipio tenga este desequilibrio", indicó Bordet.

Sin embargo, recordó que “tendremos dificultades para el mes de mayo, que formarán parte de las dificultades que tienen todos los sectores de la economía en la Argentina y en el mundo”.

Impacto en la recaudación

En ese sentido, el gobernador de la provincia explicó también que la recaudación de principios de abril se ubica en el orden del 18 por ciento, muy por debajo del 50 por ciento que había estimado para esta fecha la Comisión Federal de Impuestos, que integran los ministros de Economía de todas las provincias.

“Aproximadamente se está recibiendo un 18 por ciento y, si bien se espera que aumente un poco más, difícilmente se pueda llegar al 50 por ciento. Esto obviamente produce un desfinanciamiento muy severo”, detalló Bordet.

En ese marco, adelantó que “tendremos dificultades para el mes de mayo, que forma parte de todas las dificultades que tienen todos los sectores de la economía en la Argentina y en el mundo”, mencionó el mandatario en referencia a la crisis a escala global que ha generado la pandemia por coronavirus.

Para explicar la situación, Bordet señaló que “la caída en el nivel de actividades hace que mucha gente del sector privado tenga la angustia de no saber si va a tener su empleo, porque su negocio no trabaja, permanece cerrado y hay incertidumbre. Eso se traslada a las finanzas públicas, porque al no haber actividad económica no hay recaudación, y no alcanzan las finanzas para hacer frente a los compromisos más fundamentales como el pago de haberes”.

“Esto es algo que venimos advirtiendo en el tiempo y se lo hemos manifestado a los intendentes para que vayan tomando los recaudos y las previsiones necesarias, pero fundamentalmente que contemplen estos aspectos que se van a producir en el mes de mayo”, precisó Bordet.

Créditos

Luego mencionó que, atento a la emergencia sanitaria, y tal lo acordado con el gobierno, el Bersa ofrecerá líneas de créditos por 1.000 millones de pesos, con tasa fija del 24 por ciento, destinadas a micro, medianas y pequeñas empresas de la provincia para el pago de haberes y capital de trabajo. "A esto le sumamos que no se aplica el impuesto a los sellos", indicó.

Finalmente, manifestó que se está gestionando ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) créditos para situaciones de emergencia, que por el subsidio tienen tasa 0, para asistir al sector turismo, por ejemplo, que actualmente no puede trabajar por el aislamiento social obligatorio.