Tras el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio de que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley de “derogación de las jubilaciones de privilegio”, que afecta directamente a las pensiones vitalicias de quienes pasaron por los máximos cargos de la Casa Gris, el ex mandatario entrerriano salió a aclarar su situación: Desde el sector más cercano del ahora diputado nacional confirmaron que Bordet no tramitó su jubilación como exgobernador “ni tiene previsto hacerlo. Se va a jubilar con la ordinaria”.

La derogación anunciada por Frigerio se trata de la Ley N° 4.506, dictada el 11 de enero de 1965 y que establece pensiones vitalicias para los cargos de Gobernador y Vicegobernador. Se trata de un beneficio que actualmente representa un monto de unos $2,2 millones para quienes lo perciben.

Por su parte, esta semana el exvicegobernador José Cáceres (en el período 2011/2015, en fórmula con Sergio Urribarri) se manifestó en contra del proyecto de ley de Frigerio: “Yo no la dejaría. Yo vivo de eso, no tengo ningún otro ingreso. Y nunca cometí ningún acto ilícito para vivir de otra manera que no sea esa”.

“A partir de la promulgación de la presente Ley, los ciudadanos electos de acuerdo a las normas constitucionales para los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, gozarán de una pensión vitalicia por un monto móvil e igual al 75% de la remuneración que corresponde al cargo. A los efectos de establecer este beneficio no se tendrán en cuenta los gastos de representación”, dice la norma que Frigerio busca derogar.

Y agrega: “El beneficio acordado por la presente Ley se hará extensivo para el caso del fallecimiento del titular, al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad. En el supuesto que éstos se encontrasen incapacitados gozarán del mismo beneficio, mientras permanezcan en tal estado”.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo: “Hay que derogar las jubilaciones de privilegio. No alcanza solo con poner en la Caja de Jubilaciones todas ellas y pretender sostener a nuestro sistema de previsión social. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. En nuestra Caja de Jubilaciones hay privilegios que hay que derogar”.