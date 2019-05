Bordet se comprometió a incluir la obra de la Técnica Nº2 en el presupuesto 2020

Por primera vez, el gobernador Gustavo Bordet visitó la Escuela Técnica Nº2 para recorrer el edificio y dialogar con estudiantes y directivos. Allí asumió el compromiso de comenzar los trabajos de puesta en valor el año que viene. A las 11.30 de la mañana del sábado, mientras el gobernador Gustavo Bordet comenzaba una rueda de prensa en la obra del Colegio Nacional junto al intendente Martín Piaggio, parte de la comunidad de la Escuela Técnica Nº2 “Presbítero José María Colombo” daba comienzo a una actividad en 25 de Mayo y Alberdi, para “mantener el reclamo por el nuevo edificio vigente”. Fue la segunda expresión en este sentido, la primera tuvo lugar un mes atrás, cuando se llevó a cabo un masivo abrazo a la escuela, del que participaron cientos de personas, entre estudiantes, docentes, ex alumnos, padres, madres y familiares. El acto de este sábado –que casualmente coincidió con la llegada del Gobernador, anunciada apenas unas horas antes– fue mucho más corto: se contó a los presentes lo que se está llevando a cabo, el trabajo en el Programa de Necesidades –instancia previa al ante proyecto–, y se celebró el avance que ha tenido el reclamo en las últimas semanas. En diálogo con ElDía, el presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica, Mauricio Arce, expresó una “gran satisfacción” por la visita del gobernador Gustavo Bordet y aseguró que “es un día histórico para la institución”. “La historia comienza en marzo, cuando le entregamos en Pueblo Belgrano un petitorio al Gobernador por la situación del edificio. En ese momento nos dijo que se enteró de esta situación, que no estaba al tanto de nada, entonces buscó si había algún proyecto, pero no existía nada”, relató. “Lo más lindo es que él (Bordet) nos dijo lo que pensábamos decirle nosotros: que la obra es prioridad y que trabajemos para tener el proyecto antes de fin de año, porque iba a ser incluido en el presupuesto 2020”, expresó Arce, que además celebró la idea de “cumplir los 100 años de la escuela –se celebrarán en junio del año que viene– con una parte de la obra en marcha”. En la reunión, de la que participaron los referentes del Centro de Estudiantes y los directivos de la institución, Bordet les aseguró que el presupuesto de obra no sería un problema, ya que la misma se puede dividir e ir avanzando por tramos. “La voluntad política fue expresada por el propio Gobernador, ahora hay que seguir trabajando para tener el proyecto listo. Es una gran noticia para el colegio, para los que vienen y para la ciudad”, sintetizó Arce.