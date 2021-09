Bordet se mostró satisfecho por la apertura de las exportaciones de carne

El mandatario entrerriano desde la semana pasada venía gestionando a nivel nacional la apertura de las exportaciones de carnes teniendo en cuenta que es una de las principales economías de la provincia, que genera miles de puestos de trabajo.

Antes del anuncio se realizó en Casa Rosada, se desarrolló una reunión de trabajo de la que participaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; los ministros del Interior, Wado de Pedro y de Agroindustria, Julián Domínguez; el gobernador Bordet; sus pares de Axel Kicillof de Buenos Aires, Omar Perotti de Santa Fe, Sergio Ziliotto de La Pampa y Gerardo Zamora de Santiago del Estero.

También por Entre Ríos, el ministro de la Producción, Juan José Bahillo. El sector empresario estuvo representado por los cuatro presidente de las entidades de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Elbio Laucirica (Coninagro) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas).

Tras el anuncio, el gobernador recordó que durante toda la semana pasada "estuvimos trabajando con el ministro Julían Domínguez, incluso el fin de semana, estuvimos en contacto permanente para encontrar una salida a la problemática que se plateaba básicamente en un punto que tiene que ver con la exportación que quedaba restringida para vacas de conserva, es decir la vaca que se exporta hacia China que es la único segmento que quedaba sin exportar".

Señaló que "la necesidad de poder lograr la habilitación plena de las exportaciones cárnicas era un planteo que realizamos junto con los gobernadores de Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Santiago del Estero".

Precisó que "hoy tuvimos una reunión en el Ministerio de Agroindustria donde estuvieron los cuatro representantes de las entidades rurales, los gobernadores, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; los ministros del Interior, Wado de Pedro y de Agroindustria, Julián Domínguez, donde abordamos un temario cuyos puntos principales eran dos".

detalló que el primero "tiene que ver con la habilitación para líneas crediticias aquellos productores cárnicos y esto sirve no solamente para ganadería sino también para pollos, cerdos y lácteos, tambos. Es decir que se permita accederá alas líneas de crédito bonificadas que se pueden acceder a través de Banco Nación a quines tienen acopio de granos. Este es un tema un poco técnico pero que beneficia a muchísimos productores, sobre todo muchos entrerrianos".

Agregó que el tema que concitaba más la atención y que "era algo que le veníamos solicitando es que se pueda realizar la apertura de vacas de conserva, es decir las vacas viejas como se llama que va con destino a China, un animal que nos e consume en Argentina, que hay un remanente en nuestros campos de 140 mil cabezas". en este sentido, aseguró que "esto se va a empezar a lograr a partir del lunes ya comenzará la habilitación para poder exportar las vacas de conserva".

Aclaró que "el resto de las exportaciones ya están operativas, se está exportando la cuota Hilton, se exporta también carne de pollo de Entre Ríos hacia Israel y estaba quedando el remanente de vacas conserva con destino a China con lo cual queda solucionada esta situación".

Subrayó que "lo más importante para destacar independientemente de los acuerdos, es que se abre un canal de dialogo que permite tener un ida y vuelta con nuestros productores y la verdad que esto es muy importante para una provincia como la nuestra que si bien tiene múltiples cadena de valor, siempre desde nuestro gobierno, de nuestra gestión hemos mantenido un permanente contacto con todos los sectores de la producción, de la industria y donde en esa vocación de dialogo, de escucharnos hemos encontrado los mejores soluciones para cada uno de los sectores".

Dijo estar "muy satisfecho con la reunión, porque arribamos a las soluciones que estábamos buscando y que abre un camino para poder seguir transitando una agenda de crecimiento, de desarrollo y de generación de empleo en la provincia".

Bordet, dijo que "era la solución que estábamos buscando. Hay interpretaciones que uno puede hacer de acuerdo a quienes representa pero lo importante es dar una solución. Lo importante es que hay un camino de diálogo constructivo y lo importante también, es resolver problemas en torno a los conflictos desde el enorme esfuerzo que hacemos en la provincia para poder tener ordenado nuestro sistema productivo", sostuvo el mandatario.

"Ha sido altamente satisfactoria la reunión y fundamentalmente el trabajo que desarrollamos desde las provincias. Entender, el gobierno Nacional estuvo a la altura de las circunstancias. El Presidente instruyó a sus ministros para poder lograr este acuerdo en base a la posición federal que planteamos muchos gobernadores", afirmó.

Tras ello, agregó: "Entonces, siento un buen presidente y nos abre las puertas para poder seguir trabajando como habitualmente lo hacemos en nuestra provincia de Entre Ríos, como nos gusta hacerlo conversando, dialogando pero también resolviendo los problemas de los entrerrianos. Sobre si quedó un compromiso para que no haya una escalada en el precio, el mandatario respondió que "si, fundamentalmente porque hay una época estacional donde también intervienen distintas variables que hacen al componente en precio. Por ejemplo la habilitación de bares, restaurantes, obviamente hay un valor en la parrilla. Va a haber una mayor demanda de productos cárnicos con lo cual esto puede generar una suba de precio. También en la época de fin de años cuando se acerca más la época de fiestas también hay un incremento estacional de precios", indicó y agregó: "Creo que es un compromiso que nos llevamos ahí de la reunión de todos los sectores de velar para que no haya aumentos abusivos que impacten sobre el consumidor, sobre la mesa de los argentinos". Por otro lado, explicó "que si bien las vacas de conserva, es una vaca que acá en Argentina no se consume y que tiene muy escaso valor, obviamente, al tener una demanda de la exportación esto puede hacer subir el precio".

"Será tarea de todos asumir las responsabilidades que nos competen desde el lugar que ocupamos. Nosotros como gobierno vamos a velar para que no haya precios abusivos que impacten sobre el consumo, sobre la mesa familiar", afirmó.

Por último agregó, el año pasado fue récord absoluto en toda la historia Argentina en cantidad de toneladas exportadas en carnes y este año 2021 también va a ser récord. Esto habla a las claras que hay un gobierno que está preocupado para que a los productores les vaya bien, para que se genere empleo y también por otro lado para cuidar el bolsillo de los argentinos cuando se generan distorsionan que incrementa el precio de la carne en las góndolas y en la mesa familiar.