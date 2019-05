Bordet se reunió con productores citrícolas por medidas para sostener fuentes de trabajo

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro ayer en Concordia con exportadores y productores del sector citrícola, y con legisladores nacionales para trabajar sobre la ley de emergencia del sector. En el encuentro participaron Ariel Panozzo Galmarello, de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER); Mariano Caprarulo de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA, Julio Jaime de la Asociación de Citricultores de Concordia; Ariel Panozzo Galmarello y Dante Grigolatto por la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), y productores de la región. Por su parte, Bordet estuvo acompañado por los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath; y los diputados Mayda Cresto, Julio Solanas y Juan Manuel Huss. El Gobernador explicó que la ley de emergencia citrícola avanzó "porque los diputados Creer Entre Ríos lo plantearon en la sesión para que se incorpore, tal como se planteó para peras y manzanas, quedando fuera el cítrico dulce como mandarina y naranja". En este sentido, el mandatario adelantó a los representantes del sector que "el bloque de senadores justicialistas nacionales va a darle la otra media sanción y analizamos qué medidas tomamos paliativas con la herramientas y los instrumentos que tenemos en la provincia para mejorar la situación y que la estructura de costo haga competitiva a la actividad". La citricultura genera 30 mil puestos de trabajo y esto “dignifica a muchas familias en los departamentos Federación y Concordia, lo cual significa que debemos ponernos al lado para trabajar en obtener el empleo, el desarrollo y el crecimiento". Apuntó que en la oportunidad, "estuvimos viendo la problemática que existe en la estructura de costos que afecta en la competitividad de los productores de la exportación, en ese sentido reiteré lo que habíamos decidido en el día de ayer que lo anuncie con la Unión Industrial de Entre Ríos de congelar las tarifas eléctricas como un paliativo para los meses que vienen de darle previsibilidad y que puedan nuestros productores en general tener costos de competitividad". Además, "se analizaron temas fitosanitarios que en el citricultura son claves, como controles en mosca y temas que hacen que tengamos una agenda de trabajo común que venimos desarrollándola y que queremos obviamente esta dinámica como lo hemos hecho desde el comienzo de gestión y lo seguiremos haciendo". Trabajo articulado Luego de la reunión, Mariano Caprarulo, representante de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA, dijo que “estuvimos evaluando el apoyo del gobernador y sus legisladores en la ley de emergencia que felizmente tuvo media sanción en diputados. Trabajamos para cuando entre prontamente en el senado y podamos tener sanción definitiva, se pueda aplicar”. Opinó que, "si bien no es la solución estructural, por lo menos se alivia mucho porque baja la presión impositiva y en definitiva mejora el costo de la caja o del cajón de fruta". Por otro lado, Ariel Panozzo, por la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), apuntó que "charlar, plantear problemáticas y encontrar soluciones, es el camino, me voy muy conforme y quedamos en seguir trabajando con una agenda que quedo abierta". El representante de la Fecier puntualizó que vienen "planteando al gobierno nacional diferentes problemas hace rato en los diferentes ministerios y le informamos al gobernador las gestiones que venimos desarrollando. Uno no esconde la tierra bajo la alfombra por eso surgió el frutaso el martes pasado para que el gobierno nacional se dé cuenta que la situación es de emergencia, de que tenemos que ser escuchados y empezar a solucionar algunos problemas".