Fue en marco del encuentro de trabajo que mantuvo este martes en la sede de la Delegación Argentina de Salto Grande con el secretario de Energía, Darío Martínez, por videoconferencia, y presencialmente con el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, con quien además recorrió el Complejo Hidroeléctrico.

Definió al encuentro como "muy importante porque se avanza en una agenda en común. Venimos trabajando articuladamente, y poder hacerlo hoy en la represa en Entre Ríos es importante porque visualiza lo mucho que se está haciendo y la importancia de este complejo hidroeléctrico".

“Venimos planteando desde hace mucho tiempo que Salto Grande tiene que ser para los entrerrianos. Esto lo decimos siempre, a veces la oposición lo toma como un slogan de campaña pero yo lo vengo diciendo desde 1997 cuando nos reunimos aquí al pie de la represa de Salto Grande”, sostuvo el mandatario y acotó que “en ese momento cuando hice el discurso manifesté eso y 25 años después sigo sosteniendo lo mismo y voy a seguir gestionando para que Salto Grande sea de los entrerrianos”.

Habló de "la larga lucha", de las gestione hechas en torno a los excedentes y del acompañamiento de ex legislador Héctor Maya y delegados en sentido. "Hoy hemos avanzado muchísimo después de estar mucho tiempo sin representante de la región en la delegación argentina. Hoy podemos decir que los tres delegados defienden intereses de la provincia y de nuestro país. En ese sentido, venimos avanzando y trabajando para generar energía limpia para todo el país - este es el cometido de la represa de Salto Grande-, y para lo que fue pensado en 1946 que era con un fin social, de desarrollo económico y social. Esto también lo venimos haciendo con el firme compromiso en cuanto a la distribución de los excedentes, que fue algo que se logró en esa extensa lucha, y que esos excedentes queden en la región y estén afectados a la obra pública", precisó.

En ese marco, apuntó que los fondos "son administrados por una comisión como es Cafesg, donde también interviene la oposición en el directorio para que haya claridad y transparencia en el marco de las cuentas públicas, y que de algún modo, genere mejor calidad de vida para todos quienes vivimos en este ocho departamentos entrerrianos donde Salto Grande tiene su zona de influencia".

Luego expresó que “la represa hoy está amortizada y como muchas otras represas pasan a ser de las provincias, estamos pidiendo que Entre Ríos pueda tener no sólo el manejo de los excedentes de Salto Grande, sino también de la operación y por supuesto esto puede generar una mejora en el costo estructural de la energía. De todos modos nuestra gestión ha trabajado en un mismo sentido que el gobierno nacional con un congelamiento de tarifas de más de 18 meses. Hace 18 meses que no aumenta la luz y el incremento que se va a dar no va a exceder el 20 por ciento, lo cual está muy por debajo de los valores inflacionarios, muy lejos de aquel gran tarifazo que dio Macri de 1.100 por ciento de aumento en la tarifa eléctrica”.

También mencionó que “hay un proyecto de modernización y de recambio de todos los elementos que tiene la represa, incluidas las turbinas porque hoy la represa tiene 50 años y esto es pensar para el futuro. En el futuro de la represa tiene que estar la provincia de Entre Ríos”.

"Por eso, estar hoy y recorrer la represa hoy tiene un contenido muy importante para mí. Agradecerles por lo que venimos realizando en conjunto. Es una muestra el convenio firmado y lo que tenemos previsto a futuro para trabajar en conjunto. Las grandes obras que necesita la provincia de Entre Ríos requieren de financiamiento nacional. El presidente Alberto Fernández está plenamente comprometido en ese sentido, y hemos encontrado en ustedes, en la Secretaría y Subsecretaría de Energía, todo el apoyo para trabajar en infraestructura y materia energética en Entre Ríos. Hoy estamos ratificando una modalidad de trabajo, la voluntad de seguir trabajando por el desarrollo energético de la Argentina, Entre Ríos y particularmente de la región de Salto Grande que es tan cara a todos nuestros sentimiento", concluyó.