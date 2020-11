Bordet y la temporada: "nuestra intención es tener un verano responsable"

“Estamos preparándonos para que en la primera semana de diciembre estemos inaugurando la temporada de verano en la provincia de Entre Ríos”, dijo Bordet, para lo cual “contamos con todos los protocolos de ingreso a la provincia y para alojamiento”.

Bordet, acompañado por su esposa Mariel Avila, fue recibido en la sede del club por el intendente Carlos Weiss, y lo acompañaron además la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el secretario de Deportes, José Gómez; y el diputado provincial Gustavo Zavallo.

En la oportunidad, destacó que es “nuestra intención tener un verano responsable, donde se permita la movilidad del turismo, que estimamos va a ser mucha porque estamos muy cerca de Buenos Aires, tanto de Capital como de AMBA; va a haber mucho turismo interno e inclusive de otros países por la diferencia de cambio”.

En ese marco, señaló que “tenemos que preparar la temporada, que es lo que estamos haciendo en este tiempo, para poder darle al sector de turismo, que ha sido el más castigado por la pandemia, la posibilidad de una reactivación en este tiempo”.

Al respecto, indicó que se viene trabajando junto las otras entidades que aglutinan operadores de turismo, y “con el Ministerio de Producción y Turismo pretendemos llegar para la primera semana de diciembre con todo listo”.

"Los protocolos ya están, estamos esperando para aplicarlos; a esto también lo hicimos en materia educativa: Mientras no pudimos habilitar preparamos todos los protocolos y cuando pudimos hacerlo habilitamos las escuelas”, advirtió.

Adelantó que “cuanto antes vamos a ir habilitando progresivamente todo lo que es hotelería, que ya está en funcionamiento pero no para el turismo, independientemente del lanzamiento de la temporada”.

En cuanto al rol de los municipios, afirmó que "es clave en este sentido, porque quien conoce la situación sanitaria y epidemiológica, quien tiene el pulso de las ciudades es el intendente. Yo he sido intendente ocho años y esto me ha permitido tener una experiencia en gestión que hoy lo trabajamos articulado, porque cada intendente es quien determina en definitiva si está apta la ciudad para recibir el turismo. Es decir, hay un protocolo general, que después se aplica de manera particular en cada uno de los municipios", acotó.