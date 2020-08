Bordet y Lammens pusieron en marcha programas de ayuda económica para clubes

Además, participaron de modo remoto la secretaria de Deportes, Inés Arrondo; y el subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Sergio Palmas, así como más de 34 entidades deportivas de diferentes puntos de la provincia.

Los programas

Como primera medida, se bajó a territorio entrerriano el programa Clubes en Obra, el cual otorga ayuda económica a los clubes de barrio y de pueblo para financiar nuevas obras o mejorar las condiciones edilicias en sus instalaciones en concepto de mano de obra y materiales de construcción. Hasta el momento Entre Ríos cuenta con la aprobación del financiamiento de unos 40 proyectos de clubes de distintos puntos de la provincia por un monto de 500.000 pesos cada uno, con una inversión aproximada de 20 millones de pesos.

Al día de hoy se han presentado más de 200 proyectos de clubes de la provincia de Entre Ríos que están en etapa de evaluación técnica y financiera por parte del Ministerio del Turismo y Deportes de la Nación.

En la misma línea, la Secretaría de Deportes de la Nación con un trabajo articulado con la provincia efectuó el programa Ayuda de Emergencia a clubes de barrio. A través del mismo se asistió a 180 instituciones de la provincia con aportes no reintegrables de hasta 60.000 pesos, completando una inversión de 10 millones de pesos.

Con la intención de fortalecer este último programa y asistir a todos los clubes de la provincia para que puedan hacer frente a los gastos de funcionamiento devengados durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se concretó el Programa de Ayuda de Emergencia que alcanzará a 150 instituciones deportivas a través del decreto número 1165 y tendrá una inversión de 6 millones de pesos.

Es decir con este trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y provincial, más de 320 clubes de barrio entrerrianos a través de los diferentes programas recibirán asistencia económica de emergencia, haciendo una inversión total de 16 millones de pesos.

Por otro lado, es importante destacar que la asistencia a los trabajadores registrados de las instituciones deportivas a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asiste a las instituciones deportivas con contribuciones al salario de sus empleados por el cual el Estado nacional subsidia hasta el 50 por ciento del salario de los trabajadores del sector. En Entre Ríos se beneficiaron cerca de 1.000 trabajadores pertenecientes a 90 instituciones deportivas, alcanzando una inversión mensual aproximada de 20 millones de pesos. Hasta el momento la inversión de ATP en instituciones deportivas entrerrianas supera los 60 millones de pesos.

El rol de los clubes

El gobernador Bordet durante la videoconferencia indicó que "siempre que hubo emergencias en la provincia, los clubes estuvieron dispuestos", en referencia a las épocas de inundaciones en las cuales los clubes "está siempre predispuestos a darnos una mano a los vecinos que están padeciendo las emergencias".

Por eso, es que "en esta emergencia que les afecta a ellos, es muy importante poder llegar con estas acciones que se articulan entre Nación y provincia para que la totalidad de los clubes deportivos de la provincia de Entre Ríos reciban la ayuda que se merecen para poder ir paliando esta situación extraordinaria que les toca vivir". También pensando en la post pandemia, y "en cómo vamos dándole nuevamente la valorización que tienen que tener nuestros clubes tienen que tener para seguir con sus prácticas".

Sostuvo que "mi agradecimiento a todos quienes trabajan en la comisión directiva de una institución porque lo hacen a pulmón y con un gran compromiso. Los clubes hoy nos dan la posibilidad que nuestros chicos estén contenidos con el deporte y no estén en el kiosco consumiendo sustancias, esto ha sido un norte que nos hemos fijado en la gestión y trabajar en conjunto con instituciones deportivas es y seguirá siendo una prioridad en nuestra gestión porque honramos mucho el esfuerzo que hacen".

Al dirigirse a los presidentes de los clubes, dijo: "A pesar de que muchos ingresos se ven mermados, la provincia tiene una Ley de Deportes, donde los excedentes que se derivan de los juegos de azar, están aplicados a instituciones deportivas. Al reducirse los juegos de azar por la pandemia, los ingresos también disminuyeron".

“Por eso salimos a sostener en parte desde el fondo del Tesoro provincial, estos aportes y cuando Nación pone en marcha estas líneas de ayuda, es excelente para poder completar todo el universo de clubes". Instó a "seguir trabajando porque hay muchas familias detrás de cada institución que cuando termina la pandemia va a retomar sus actividades"

Lammens: "la voluntad política de este gobierno de poner al deporte en un lugar que claramente no tenia en el gobierno anterior"

Por su parte el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, valoró la instancia con el gobernador, Gustavo Bordet, la vice gobernadora , la ministra de Desarrollo Social, el secretario de Deportes y que "podamos tener el intercambio con todos los dirigentes del resto de los clubes, muestra a las clara que es una política que compartimos, que es una idea que seguramente el gobernador, y se porque he hablado con él, que también la tiene en la cabeza, que comparte con el Gobierno Nacional y que además se de la importancia que le dan al deporte", sostuvo el ministro de la Nación.

Lammens, dijo que el Programa de Emergencia y el Programa de Clubes en Obras, expresan "la voluntad política de este gobierno de poner al deporte en un lugar que claramente no tenia en el gobierno anterior. Que claramente no solamente desde la estructura, no solamente de la desjerarquización orgánica sino que además desde la falta de inversión el deporte argentino venia con un atraso importante y esto lo que manifiesta es la voluntad puesta en presupuesto de que el deporte vuelva a ser una de las políticas a las cuales se le de importancia del Estado Nacional", sostuvo.

En ese sentido señaló que Clubes en Obra, "tiene que ver con lo que siempre decimos, insistimos y recalcamos y a veces a riesgo de ser repetitivos con este doble objetivo que tenemos de dotar de infraestructura a los clubes, que los clubes puedan crecer, que los clubes puedan estar preparados para recibir a los chicos y las chicas y a todos los deportistas que tengan después de la pandemia, pero también generar trabajo en cada uno de esos pueblos".

Sobre ese doble objetivo, Lammens, explicó que en las localidades de Entre Ríos donde este programa vaya a desarrollarse, "va a haber cuatros, cinco o seis obreros de la construcción que van a estar trabajando para hacer la obra que el club necesita. Entonces este Programa tiene ese doble fin, además esta acompañado por el programa de subsidios de 60 mil pesos de emergencia que está complementado con el aporte provincial que es tan importante".

Sobre el desarrollo del deporte en la provincia Lammens, dijo que en una visita realizada a la provincia observó "un desarrollo maravilloso del deporte, muy fomentado, muy cimentado desde hace años, en la estructura provincial también. Así que felicitarlos por eso y que desde el Gobierno Nacional estamos para acompañarlos, estamos para fortalecer ese camino”.

En ese sentido, el ministro dijo que “seguramente en los próximos meses vamos a anunciar la extensión de este programa clubes en obras". “Esta etapa inicial es de 500 millones de pesos, la idea nuestra es de otros 500 millones de pesos para que los clubes que todavía no han podido acceder puedan hacerlo", adelantó.