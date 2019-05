Bordet y Piaggio se refirieron al anuncio de Cristina Fernández

Esta mañana, en la visita que encabezaron a la obra del Colegio Nacional, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente Martín Piaggio hablaron de la fórmula anunciada por la ex presidenta de la Nación y las implicancias que esto tiene para el futuro del peronismo. Sobre el anuncio de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández, el gobernador consideró que "forma parte de un proceso político que se está dando en el orden nacional, donde falta mucho tiempo para definir candidaturas, cómo se disputarán y en qué espacio; de parte nuestra hemos venido conversando con todos los dirigentes políticos del orden nacional, pero acá en Entre Ríos nosotros tenemos un horizonte muy cercano, el 9 de junio, que son las elecciones". "Nosotros formamos parte de un proceso de decisiones colectivas, no hay decisiones unilaterales, aquí se conversa con los dirigentes", por lo que "conversaremos con otros dirigentes, con los intendentes, soy presidente del Partido Justicialista, y vamos a resolver lo que sea mejor para los entrerrianos", indicó Bordet, quien se definió como "un gran constructor de consensos", por lo que "voy a agotar todos los medios para lograr ese consenso en la provincia de Entre Ríos y, así como unificamos en la construcción provincial, también nos encontraremos (con el resto del peronismo) para las elecciones nacionales, sin lugar a dudas". Por otra parte, el mandatario dejó claro que "más allá de los nombres propios, de quien se hable o de quién se trate, acá lo que hay que encontrar es una instancia que nos lleve hacia otro modelo: un modelo que nos haga superar la especulación y la apuesta por la renta financiera, para ir hacia un modelo de producción y de empleo, después quien lo encabece es materia de discusión, pero lo importante es ponernos de acuerdo en eso". El primer paso camino a la unidad Por su parte, Piaggio consideró que el renunciar a ser la candidata a presidente, Cristina Fernández "muestra un gesto, muestra un camino, una coherencia con respecto a lo que venían trabajando muchos sectores dentro del campo nacional y popular, en buscar la unión de todos los sectores". "(CFK) ha tenido un gesto claro, al entender que puede ser otro el candidato, y que los nombres son accesorios a esa definición. A partir de ahí hay que ver cómo se configura (esa unidad). Si es en el marco de una PASO, o de una unidad total, sin diferentes líneas", agregó. "La alegría nuestra es que se van dando definiciones que nos hacen pensar en que se puede dar un frente grande, que esté a la altura de las circunstancias y se alternativa al neoliberalismo, que nos está sometiendo y creo que el pueblo argentino está sintiendo que no da para más", resumió el Intendente de Gualeguaychú.