El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a ministros de Gobierno recibió este miércoles en el aeropuerto de Pudahuel, en la capital chilena, el féretro del fallecido exmandatario Sebastián Piñera.



Pasadas las 12 del mediodía llegó el avión de la FACh (Fuerza Aérea de Chile) que transportó los restos del expresidente de Chile, quien falleció el martes en un accidente de helicóptero. En el avión también viajó la exprimera dama y viuda de Piñera, Cecilia Morel -a quien Boric le brindó un fuerte y emotivo abrazo-, junto a los hijos, nietos y familiares del exmandatario.



La aeronave, procedente de Valdivia, donde se realizaron los procedimientos forenses de rigor, fue recibida por Boric, quien estaba acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Minutos después del aterrizaje bajó del avión la familia Piñera-Morel con la exprimera dama a la cabeza.





Los restos de Piñera recorren las calles de Santiago rumbo al ex Congreso. Foto: AFP.



Personal de la FACh bajó el féretro, que tenía la bandera de Chile encima, en una ceremonia en la que se escucharon tonadas militares. Luego, Boric acompañó a Morel hasta el vehículo en el que fue colocado el féretro que transportará los restos de Piñera hasta el ex Congreso de Santiago, donde primero habrá una ceremonia íntima para la familia y por la tarde se habilitará un velatorio público.



“Estamos organizando este funeral de Estado con estrecho contacto con la familia del expresidente Piñera y con el representante de la familia, Andrés Chadwick (exministro y primo de Piñera)”, confirmó el ministro Van Klaveren, encargado por Boric de la organización de las exequias.



La despedida

El cortejo partirá hacia las puertas de la que fue la sede del Poder Legislativo en Santiago -ya que ese poder funciona en la actualidad en la ciudad de Valparaíso- donde los restos del expresidente Piñera serán velados en el Salón de Honor, dejando un espacio privado para la familia.



El expresidente Sebastián Piñera comenzará a ser velado en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Foto: AFP.



En la mañana del viernes los restos de Piñera serán trasladados a la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas de la capital, donde "se oficiará una misa a la cual asistirán obviamente sus familiares, sus cercanos y también aquellos líderes o expresidentes extranjeros que desean participar en el funeral".





Sebastián Piñera será despedido por familiares y amigos antes de ser velado en el ex Congreso. Foto: AFP.



Al terminar la misa, en una hora aún por confirmar, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba en la capital chilena, donde también habrá una ceremonia "la cual se está organizando con la familia".



El ministro detalló que en su traslado al cementerio el expresidente pasará "frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia de Palacio y también por parte del presidente de República".



El ministro detalló que en su traslado al cementerio el expresidente pasará “frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia de Palacio y también por parte del presidente de República”.



Piñera (2010-14 y 2018-22) murió ayer a los 74 años de edad en un accidente de helicóptero ocurrido en la comuna de Lago Ranco, en el sur del país.



El aparato, piloteado por el expresidente, cayó a un lago en medio de fuertes inclemencias climáticas y Piñera se hundió en las aguas dentro del helicóptero, ya que no logró desabrocharse el cinturón de seguridad y eyectarse, como sí lo pudieron hacer tres personas que viajaban con él.



Protagonista principal de la política local de los últimos 20 años, Piñera tuvo luces y sombras durante sus dos gestiones, y si bien el último recuerdo masivo de su paso por el Gobierno estuvo teñido de sangre debido a la feroz represión que ordenó frente a las protestas ciudadanas en 2019, en lo que pasó a la historia como el "estallido social" que detonó también su popularidad como gobernante, pudo llegar a completar su mandato y entregó el poder al actual mandatario, Gabriel Boric, en 2022



(Fuente: Télam)