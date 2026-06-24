Bosnia y Herzegovina le ganó 3 a 1 a Qatar en Seattle por el Grupo B del Mundial 2026 y mantiene viva la esperanza de pasar a 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Alajbegovic, Abunada (en contra) y Mahmic hicieron los goles de la selección europea, mientras que Al Haydos descontó al cierre del primer tiempo.