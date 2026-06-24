3-1
Bosnia le ganó a Qatar y mantiene viva la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros
Terminó con los mismos puntos que Canadá, pero los locales se quedaron con segundo puesto por mejor diferencia de gol.
Bosnia y Herzegovina le ganó 3 a 1 a Qatar en Seattle por el Grupo B del Mundial 2026 y mantiene viva la esperanza de pasar a 16avos de final como uno de los mejores terceros.
Alajbegovic, Abunada (en contra) y Mahmic hicieron los goles de la selección europea, mientras que Al Haydos descontó al cierre del primer tiempo.
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