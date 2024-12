Botafogo derrotó por 3-1 a Atlético Mineiro y se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Libertadores, conquistando por primera vez este título internacional.

Los goles del encuentro los convirtieron el mediocampista Luiz Henrique, el defensor Alex Telles y el delantero Júnior Santos para el “Fogão”. Mientras que el delantero chileno Eduardo Vargas descontó para el “Galo”.

El partido comenzó con una expulsión al minuto del mediocampista del “Fogão”, Gregore después de una fuerte patada a la cabeza del mediocampista argentino Fausto Vera y, de esa manera, los dirigidos por Artur Jorge se quedaron con un jugador menos.

Si bien Atlético Mineiro aprovechó esta diferencia numérica para tener las llegadas más peligrosas al arco y controlar el balón, a los 35 minutos de la primera parte el mediocampista Henrique rompió el cero en el estadio Monumental.

El argentino Thiago Almada fue el encargado de llevar el balón al área, que posteriormente terminó en el gol del jugador brasileño.

A los 42 minutos el árbitro Facundo Tello marcó penal para Botafogo tras una revisión en el VAR, determinando que el arquero Éverson, posteriormente amonestado, fue de forma peligrosa sobre su rival.

El defensor Telles le pegó cruzado al lado izquierdo del arquero del Atlético Mineiro y cambió el penal por gol, ampliando la ventaja del “Fogão” sobre el “Galo”.

En el complemento, desde el inicio, el “Galo” fue en busca de achicar la ventaja en el marcador, por lo que realizó tres cambios: los defensores Mariano y Bernard y el delantero Eduardo Vargas.

Fue el chileno Vargas quien descontó para el Atlético Mineiro en la primera jugada de este segundo tiempo, después de conectar de cabeza con el balón y nada pudo hacer el arquero John para detenerlo.

En la última jugada del partido, el delantero de Botafogo, Santo terminó de sellar la victoria para ampliar su ventaja en el marcador por 3-1.

De esta forma, los dirigidos por Artur Jorge se consagraron campeones por primera vez de la Copa Libertadores después de dejar en su paso a Peñarol (Uruguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil) y, en la final, a Atlético Mineiro.

-Síntesis-

1/3

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana; Paulinho, Hulk y Deyverson. DT: Gabriel Milito.

Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore; Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus. DT: Artur Jorge.

Expulsión en el primer tiempo: 01m Gregore (B).

Goles en el primer tiempo: 35M Luiz Henrique (B); 44m Alex Telles (B).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Eduardo Vargas (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Mariano por Lyanco (AM), Bernard por Fausto Vera (AM) y Eduardo Vargas por Gustavo Scarpa (AM); 12m Danilo por Jefferson Savarino (B) y Fernando Marçal por Alex Telles (B); 30m Alan Kardec por Deyverson (AM); 33m Matheus Martins por Luiz Henrique (B); 34m Júnior Santos por Thiago Almada (B); 45 (+2)m Allan por Igor Jesus (B).