Bourlot habló sobre la crítica situación en la ciudad: "El panorama no es alentador"

“Estoy sumamente preocupado, tener esta cantidad de casos con el volumen de camas ocupadas actual no avizora nada bueno para la ciudad”, alertó el infectólogo Ignacio Bourlot, y lamentó que “no se ha visto un cambio sustancial en la movilidad de la gente en la calle, hay muchos grises en algunos escenarios, que es entendible que la gente quiera hacer su actividad, pero realmente no vemos un cambio y tenemos un escenario altísimamente preocupante”.

“Uno advierte que los contagios se dan en las reuniones sociales, pero después esa misma gente va a trabajar, usa el transporte público, va a la escuela, usa el transporte privado pero lleva a otras personas, se ha dado en localidades del departamento que un profesor lleva y trae a varios compañeros durante una semana, hay una movilización y un cruce de burbujas permanentes que hace que proliferen los contagios”, describió el infectólogo, y ratificó que “sabemos que el ritmo que tenemos hoy de contagios con esta tasa de ocupación (83%) no nos deja ver un panorama alentador para las próximas semanas”.

El profesional del Hospital Centenario detalló que “hoy tenemos 8 camas de 10 ocupadas en la UTI Covid, y tenemos 35 personas con un cuadro moderado esperando que pueden necesitar internación en UTI, y con solo dos ya tendríamos ocupación plena. Podríamos estirarnos más en el sistema sanitario, pero no le va a cambiar la realidad a esos pacientes, su panorama es muy desalentador por más que tenga su cama, hasta ahora es menor al 10% los que han superado la terapia intensiva”, y añadió que eso “tiene un impacto psicológico y de desgaste muy fuerte del personal de salud, ya no se puede estirar más ese recurso”.

Con respecto a la baja en la edad de los pacientes internados y el aumento de la mortalidad de los menores de 60 años, Bourlot explicó que se debe principalmente “por las nuevas variantes del virus, que sabemos que son más transmisibles y afecta un volumen más alto de individuos”.

Acerca de las medidas que hoy rigen en la ciudad, consideró que “son insuficientes para lo compleja de la situación”, me cuesta mucho comprender donde vamos a estar parados en los próximos 5 días con las variables que tenemos, que no me permite ver nada bueno para adelante, no se puede relajar absolutamente nada y se deberían endurecer algunas cuestiones”, aseveró.

En ese sentido, opinó que “hay que replantear la presencialidad en las escuelas, no porque allí se den los contagios sino por el volumen de individuos que se movilizan, y también las actividades extracurriculares de los chicos”, ya que ve menos probable un cierre total porque “estamos en un país empobrecido, con crisis no solo sanitaria y se valoran los impactos en otros niveles”.

Por último, afirmó que “tenemos que ir a evitar los contagios, esto si no es con prevención no veo lugar a que podamos sostener la atención para la cantidad de pacientes que se están generando”, concluyó.