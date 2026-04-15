Con la organización del gimnasio Dogo Boxing, encabezado por Juan Carlos Martínez, este sábado 18 se desarrollará un prometedor festival con el protagonismo de jóvenes talentos que buscan abrirse camino arriba del cuadrilátero.

La pelea de fondo tendrá al crédito local Tiziano Hermosilla -medalla de oro en los Juegos Evita 2025, en la categoría hasta 63 kilogramos- frente a Leonel Barroso, en un combate que reeditará la final disputada el año pasado en Mar del Plata.

Otro de los cruces destacados será el que animen el también gualeguaychuense Ayrton Araujo, campeón argentino en la categoría hasta 56 kilogramos, y Yamil Barroso, representante de San Luis.

La cartelera se completa con los siguientes combates:

Gonzalo Weber (Urdinarrain) vs. Juan Vílchez (San Luis)

Alexander Malaver (Gualeguaychú) vs. Oros Arón (San Luis)

Paulina Centurión (Gualeguaychú) vs. Agustina Velázquez (Concordia)

Bautista Icardo (Gualeguaychú) vs. Alan Franco (Buenos Aires)

Marcelo Espíndola (Gualeguaychú) vs. Alexander Ramírez (Gualeguaychú)

Juan David Della Giustina (Gualeguaychú) vs. Valentín Romero (San Luis)

Tobías Melgar (Gualeguaychú) vs. Axel Armoa (Buenos Aires)

Catriel Álvarez (Gualeguaychú) vs. Alan Lucero (San Luis)

Jeremías Castillo (Gualeguaychú) vs. Misael Navarrete (San Luis)

Ayrton Araujo (Gualeguaychú) vs. Yamil Barroso (San Luis)

Tiziano Hermosilla (Gualeguaychú) vs. Leonel Barroso (San Luis)