El boxeo recreativo se diferencia del competitivo, dado que no requiere de subirse a un ring a intercambiar golpes con un contrincante, sino a una práctica placentera, con una preparación física intensa, pero llevadera por la variabilidad de ejercicios, algunos de ellos lúdicos, que tonifican todas las partes del cuerpo y se realizan en grupo o de manera personalizada.

En Gualeguaychú, el pionero de esta disciplina es el boxeador profesional Esteban “El Oso” López, quien tiene su gimnasio en el club La Vencedora y en la actualidad cuenta con casi 200 alumnos, en los cinco turnos por día, durante los cinco días hábiles por semana. “Comencé en 2011, en aquel momento, en Defensores del Oeste. Le pedí a mi entrenador que me ceda un espacio para enseñarles a unos amigos, ellos con el tiempo invitaron a otras personas y así empezó a crecer”, expresó sobre los inicios de este fenómeno.

“Por aquellos años repartía mi vida entre el boxeo y mi trabajo en el Hospital, donde ganaba lo mismo que dando clases. Después me echaron de ese lugar y me dediqué solamente a la enseñanza”, agregó.

Sobre las principales características del boxeo recreativo, López indicó: “Es sin golpes, pero prácticamente se entrena como un púgil de combate, se hace lo mismo que un boxeador, pero sin tirar piñas a otras personas. Además, es inclusivo porque está destinado a todas las edades y en la escuela tengo adolescentes, adultos y hasta adultos mayores, con alumnos que superan los 64 años. Esto es posible gracias a que se desarrolla un entrenamiento progresivo y sin realizar sobreesfuerzos, sino que es pausado y en modo piramidal”.

En cuanto a los beneficios para la salud, resaltó: “Además del desarrollo físico, nosotros apuntamos a la descarga emocional que puede tener la persona en el día a día, porque por lo general uno está saturado del trabajo, con disgustos, desgaste mental, etcétera. Entonces venir a entrenar todos los días, te permite descargar toda esa bronca, liberar tensiones y desestresarte”.

El boxeo recreativo se caracteriza también por la multiplicidad de músculos y partes del cuerpo que entran en acción durante un entrenamiento. “Después de la natación, es el deporte más completo, porque se trabaja desde la punta del empeine, hasta el dedo de la mano, cuello, pecho, hombros, además, de posturas y balanceo isométrico, entre otras facetas”, explicó Esteban López.

Por su parte, Ángel Dulche, entrenador del gimnasio del club Camioneros, sumó el boxeo recreativo a principios de 2024 y cuenta con grupos de no menos de 10 personas en los diferentes turnos que tiene entre lunes, miércoles y viernes.

“Las personas vienen, prueban y se enganchan enseguida, porque es una actividad entretenida y saludable, porque tonifica y desestresa. Un día hacemos un entrenamiento aeróbico, otro un circuito funcional y después continuamos con técnicas de boxeo, en 1 hora y 20 minutos de práctica intensiva”, explicó Dulche.

El boxeo recreativo marca tendencia en la ciudad porque también cuenta con precios módicos, en relación a la media de los gimnasios de musculación y por ese motivo muchas personas se empezaron a volcar por esta disciplina.

“Todos los días tengo mensajes de WhatsApp o en redes sociales de personas que quieren arrancar a entrenar. Eso a mí me reconforta, porque no vivo del boxeo, tengo otro trabajo. Pero lo hago porque me apasiona. Entonces cobro una cuota accesible, para que más personas se puedan sumar”, destacó Dulche.

Por su parte, López señaló que, “noto que hay un crecimiento porque de mi gimnasio han salido grandes profesores, que empezaron a dar clases en Pueblo Belgrano y en otros clubes de la ciudad. A través de la redes, intento estimular a las personas de que el boxeo no es agresivo y que como hay salas de musculación y de crossfit, también existen de box recreativo”.