Los centros de votación en Brasil cerraron sus puertas este domingo a las 17, dando inicio al proceso de escrutinio electrónico para las elecciones presidenciales, regionales y legislativas. Cerca de 159 millones de electores estuvieron habilitados para definir la composición del Poder Ejecutivo, las gobernaciones de los 27 estados, 513 diputados federales y dos tercios del Senado.

La disputa principal se centra en el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos superaron el 40% de las preferencias en los sondeos previos. De no alcanzar ninguno el 50% de los sufragios, el sistema electoral prevé una segunda vuelta para el 25 de octubre.

El ministro Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral, informó que el proceso se desarrolló sin indicios de injerencias externas. "Nuestros indicios no apuntan a ningún tipo de riesgo, ya sea internacional o procedente del crimen organizado", sostuvo el funcionario. Por su parte, la Policía Federal reportó la detención de 48 personas por delitos electorales, como corrupción y compra de votos, además de la incautación de dinero en efectivo.

Durante la jornada, los candidatos expresaron sus visiones sobre el futuro del país. Lula da Silva calificó la elección como una disputa entre democracia y barbarie, mientras que Flávio Bolsonaro manifestó su intención de impulsar un cambio frente a lo que denominó una era de atraso. En tanto, Michelle Bolsonaro, candidata al Senado, reivindicó sus orígenes tras emitir su voto en el Distrito Federal.

Observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y del Centro Carter confirmaron que la votación transcurrió con calma, a pesar de las largas filas registradas en puntos específicos como la favela de Rocinha. El sistema electrónico, implementado desde 1996, permite prever que los resultados oficiales se conozcan pocas horas después del cierre.

Con información de Infobae