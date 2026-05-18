La selección de Brasil ya tiene definidos a sus 26 futbolistas para afrontar el Mundial 2026 y la noticia que acaparó toda la atención fue la presencia de Neymar en la lista final. El anuncio fue realizado por Carlo Ancelotti durante una conferencia de prensa en Río de Janeiro, donde el entrenador italiano terminó con las especulaciones sobre el futuro del delantero del Santos.

La convocatoria de Neymar era una de las mayores incógnitas del fútbol brasileño. El atacante no disputa un partido oficial con la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión ligamentaria frente a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, las lesiones y la falta de continuidad habían sembrado dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Sin embargo, Ancelotti apostó por la experiencia y la jerarquía del exjugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain. Cuando llegó el momento de nombrar a los delanteros, el entrenador generó expectativa entre los presentes y finalmente confirmó el nombre de Neymar, provocando una explosión de aplausos y festejos tanto dentro como fuera del auditorio.

Ancelotti y un anuncio cargado de emoción

La presentación oficial de la lista se realizó en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y contó con un importante despliegue escenográfico. Más de un centenar de invitados participaron del evento, que además incluyó un homenaje a la historia de la selección brasileña y un emotivo recuerdo para Pelé, fallecido en diciembre de 2022.

“Es una lista hecha con mucha evaluación, con competencia y conocimiento. El equipo perfecto no existe, pero buscamos tener el menor margen de error posible para hacer un Mundial espectacular”, expresó Ancelotti durante la conferencia. El italiano también destacó la necesidad de construir un equipo resiliente y competitivo para volver a conquistar el título mundial.

Con su estilo relajado, el entrenador también protagonizó uno de los momentos más distendidos del evento. “Recibí consejos de periodistas, cantantes e influencers. Incluso el piloto del avión me preguntaba a quién iba a convocar”, bromeó el técnico, despertando risas entre los asistentes.

Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026 junto a Haití, Marruecos y Escocia. El debut será frente al combinado marroquí en Nueva Jersey, un partido que ya aparece como una de las pruebas más exigentes de la fase inicial.

Neymar lidera una lista llena de estrellas

La nómina confeccionada por Ancelotti combina experiencia, juventud y figuras consolidadas en las principales ligas europeas. En el arco aparecen Alisson Becker y Ederson como principales referentes, mientras que la defensa contará con jugadores de peso internacional como Marquinhos, Bremer y Gabriel Magalhães.

En el mediocampo, el regreso de Casemiro aporta liderazgo y experiencia. También sobresalen Bruno Guimarães y Lucas Paquetá, piezas clave en la estructura táctica del entrenador italiano, informó Clarín.

La ofensiva, en tanto, aparece como el sector más poderoso del plantel. Además de Neymar, Brasil contará con figuras de enorme presente internacional como Vinícius Júnior, Raphinha y Gabriel Martinelli. También se destaca la inclusión de Endrick, una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.