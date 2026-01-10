Brasil dejará de asumir la representación de la Embajada Argentina en Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. La medida tomada por esa administración fue confirmada por voceros oficiales de la gestión liderada por Luiz Inácio Lula da Silva.

Los funcionarios diplomáticos, consultores y agregados de defensa argentinos en Caracas debieron abandonar la Embajada en agosto del 2024 producto de diferentes medidas de intimación del régimen que en ese momento presidía Nicolás Maduro.

En ese entonces, el Gobierno argentino le había pedido asistencia a Brasil para que tomara las riendas de la custodia de los locales de la misión argentina, incluyendo la Embajada y la Residencia Oficial, así como los intereses de la Nación en ese país. También de continuar con el asilo de cinco dirigentes opositores al régimen que permanecían en la Embajada y que fueron rescatados por Estados Unidos a mediados del año pasado.

Lula había accedido en un gesto de distensión con su par argentino, con quien buscaba un acercamiento que finalmente nunca se produjo: hasta el día de hoy, ambos solo se vieron en reuniones de entidades supranacionales, nunca a través de reuniones bilaterales.

la motivación principal fue la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a la decisión de la administración de Donald Trump de intervenir sobre la política doméstica de ese país.

“Igualmente preocupante, además de la provocación chistosa, es que nuestros países estén en lados opuestos de la cuestión del uso de la fuerza militar por una potencia extranjera en la región”, había explicado una fuente calificada.

La administración de Lula condenó fuertemente el accionar militar y sacó un comunicado junto a Chile, Colombia, México, Uruguay y España que expresaba su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas (...), las cuales contravienen los principios fundamentales del derecho internacional”.

El comunicado no fue conjunto porque Argentina movilizó la posición cuasi contraria y logró retener a Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Ese grupo de 10 países es el que Milei ya tiene apalabrados para conformar una suerte de bloque de administraciones del centro hacia la derecha para confrontar contra sus pares “progresistas” y “socialistas”.

“Es una decisión de Brasil. No nos extraña viniendo de Lula”, manifestó un funcionario de la Casa Rosada.

En ese contexto, una fuente dijo que “es probable” un eventual reemplazo de Italia en esas funciones en la Embajada en Venezuela, algo que puede entenderse por el excelente vínculo entre Milei y la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. Esto todavía no fue confirmado por el Gobierno.

Milei y Lula tienen una relación ríspida y con un historial con antecedentes desde incluso antes que el libertario ganara las elecciones del 2023.